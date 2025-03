Che Tempo Che Fa, raptus di Giucas Casella: si alza e tira una manata a Lorella Cuccarini

24 marzo 2025 a

Giucas Casella travolgente, nel vero senso della parola. Ospite a Che Tempo Che Fa nella puntata di domenica 23 marzo sul Nove, il mago ha erroneamente tirato una manata a Lorella Cuccarini. È accaduto mentre Giucas Casella, insieme a Francesco Paolantoni e Simona Ventura, hanno eseguito il balletto de "La notte vola". A insegnare proprio la ballerina che ha ricordato tutti i passi da eseguire e i movimenti con le mani. Preso dal troppo entusiasmo, Casella ha però tirato inavvertitamente una botta sul volto di Cuccarini.

Immediate le risate in studio, con Paolantoni che ha abbracciato la malcapitata e Giucas, preoccupato, è corso a sincerarsi che stesse bene. "Ti ho fatto male?", ha domandato. Ma Cuccarini ha cercato di rasserenarlo: "Tutto sotto controllo". D'altronde per l'insegnante di Amici non è la prima volta che si fa male.

Come lei stessa ha raccontato a Fabio Fazio, "una volta, durante una pausa pubblicitaria, caddi e mi feci male al mento. Volevano portarmi al pronto soccorso, ma il programma non era finito. Chiesi se c'era un medico, nel pubblico c'era un chirurgo che sul tavolo della sartoria mi ricucì il mento. Riuscii a fare l'ultima parte di Domenica In".