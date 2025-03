La volta buona, scontro Balivo-Boralevi: "Fattene una ragione", "Non mettermi le cose in bocca"

24 marzo 2025 a

Volano stracci tra Caterina Balivo e Antonella Boralevi. Accade durante la puntata di La Volta Buona in onda lunedì 24 marzo su Rai 1. Qui si parla d'amore e, più nel dettaglio, delle coppie che vantano una grande differenza di età. Tutto ha inizio da una coppia. Lei, 23 anni. Lui, 55. Ecco allora che la scrittrice se ne esce così: "Sai cosa dice Il Gattopardo? A ogni giro di valzer, gli anni gli cadevano di dosso". Poi la definizione di "una dinamica di potere". Secondo la Boralevi, infatti, in una coppia con molti anni di differenza, accade questo: "Io assumo la tua giovinezza, tu la mia autorevolezza".

La Balivo allora la incalza: "Scusa, secondo te Sam ha potere su Nica", l'ospite si scalda: "Sto parlando dell’inconscio. C’è una relazione profonda. Chi è più grande ha più autorevolezza". Ma la conduttrice non ci sta: "Ci sono cinquantenni e sessantenni che non sono affatto autorevoli". A dire la sua a quel punto anche Sara Ricci: "Gli uomini tendono alle donne più giovani, le donne a quelli più giovani. Anche sessualmente i coetanei non si trovano più, c’è come un blocco, una distanza".

Il clima allora si fa incandescente. con la conduttrice costretta a intervenire: "Antonella, fattene una ragione, qui abbiamo persone che vivono un amore diverso". Immediata la replica della Boralevi: "Non mettermi in bocca cose che non ho detto. Ritengo che chiunque abbia il diritto di amare chi vuole, per età, sesso o altro. Sto solo analizzando dinamiche, non giudicando". Da qui la stoccata finale della Balivo: "Antonella scusami, siamo in televisione. Tu ci stai da molto prima di me, ma i tuoi tempi oggi non sono alla nostra portata".