L'Eredità, Martina spianata dopo l'ultimo disastro: "Ora basta...", finisce malissimo

Rieccoci a L’Eredità, il quiz condotto da Marco Liorni, il gioco delle parole, dei loro legami e della Ghigliottina. Si torna al format in onda su Rai 1 e campionissimo in termini di ascolti, la puntata in questione è quella di martedì 25 marzo. A contendersi la vittoria ci sono stati il campione in carica Gabriele, Noemi di Castellammare di Stabia, titolare di un’agenzia di marketing, Nino, un ottico lombardo, Alessandra, avvocata di Rossano già arrivata al Triello nella scorsa puntata, e poi Marco, esordiente della provincia di Brescia che lavora come capo magazziniere. A completare il gruppo ci sono Luana, tecnico sanitario della provincia di Mantova, e Marina, traduttrice che l’altro ieri aveva sfiorato la vittoria fermandosi ai 100 secondi dopo aver mancato la Ghigliottina.

Dopo un’appassionante serie di sfide, ad arrivare al Triello sono Gabriele, Marina e Noemi. La gara si ferma qui per l’esperta di marketing campana, mentre ai 100 secondi si scontrano Gabriele e Marina. Sullo scadere del tempo, Marco Liorni legge l’ultima domanda: "Quale poeta ha scritto Secretum?". Gabriele tenta la risposta, ma sbaglia. A quel punto, il turno passa a Marina che, senza esitazione, risponde correttamente con Petrarca e si assicura il diritto di giocarsi il montepremi nell’ultimo, decisivo step della serata.

Morale della favola, alla Ghigliottina ci torna Marina, il montepremi iniziale e potenziale non è dei migliori, pari a 85mila euro. E anche con le parole-indizio non va bene: la concorrente ne azzecca soltanto due su cinque, ritrovandosi a giocare, in definitiva, per 23.125 euro. Dunque, largo alle parole indizio: risultato, prodotto, negativo, superare, ingresso. Al termine della riflessione, la concorrente scrive "peso" sul cartoncino rosso come risposta finale, spiegando di aver cambiato idea all’ultimo momento, inizialmente orientata su "calcolo". Nessuna delle due scelte, però, si rivela corretta: la parola vincente della Ghigliottina del 24 marzo 2025 è "Test".