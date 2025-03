Tommaso di Ultima generazione: "La differenza tra Cracco e la Gintoneria"

La guerra dei mondi in diretta. Da una parte il lusso ostentato, dall’altra il lusso vietato. A Dritto e rovescio, su Rete 4, Paolo Del Debbio mostra i due lati della stessa medaglia, specchio fedele della schizofrenia contemporanea.

Si parte con il caso Gintoneria e il suo delirio notturno. Non è un caso che Giuseppe Cruciani, ospite in studio, non parli tanto del giro di cocaina ed escort quanto dell'altro grande vizio dei protaginisti dello scandalo milanese: «L’unico vero reato di cui sono colpevoli Davide Lacerenza, Stefania Nobile e compagnia cantante è quello di esibizionismo. Ho sentito qualcuno parlare di “disprezzo della povertà”. Tutte cose ridicole: c’è gente che si vuole divertire e si diverte in tanti modi. Il moralismo imperante un po’ mi fa schifo, la realtà è che questa roba qui è ultra-diffusa».

Sedi notte si festeggia(va), di giorno si protesta. E il contrasto a Milano è ancora più stridente. Alle immagini dello champagne, dei tavoli, delle belle ragazze che popolano quell’universo godereccio Del Debbio contrappone il rigore savonarolesco degli attivisti di Ultima Generazione, che nelle ultime settimane con i loro blitz hanno preso di mira il ristorante di Carlo Cracco, il superchef. «Questo lusso è ingiustificato e noi lo stiamo rinnegando», urla una eco-attivista mentre viene portata via di peso dal locale glamour. «Non c’è un futuro in questo Paese, chiediamo il giusto prezzo». Una compagna di lotta, furiosa perché le è stato strappato il telefonino di mano, alza il tiro: «Cracco è un ladro forse? È un oltraggio!».

Siamo nel salotto di Corso Vittorio Emanuele e lo slogan tra un barattolo di pomodoro versato in terra e l’altro, «un pranzo qua costa come l’affitto di un mese», ha fatto il giro d’Italia. Si torna in studio e Tommaso Juhasz, uno dei volti del movimento di protesta green, serissimo, strappa una risata (sconvolta) a tutti gli altri ospiti: «Carlo Cracco forse non è una Gintoneria con meno cocaina e meno escort? Meno eccessi, meno immagini alle 2 di notte del proprietario in condizioni inenarrabili ma l’idea è questa, creare uno spazio per pochissimi. Quanti di voi ci sono stati?». «Non ci sono stato neanch’io, e allora?», gli risponde Del Debbio. Il conto, per favore.