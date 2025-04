La volta buona, Caterina Balivo: "Il mio contratto...", stoccata alla Rai?

Immediata la reazione della conduttrice: "Guarda che sta per finire, sono in scadenza di contratto ! Vedi tu che puoi fare…". La possibilità che la conduttrice rischi di lasciare il suo talk è quasi nulla. Basti guardare il clamoroso successo ottenuto. In ogni caso non sarebbe una novità. Anni fa la conduttrice lasciò Vieni da me nonostante gli ottimi ascolti.

A spiegare il motivo lei stessa: "In realtà in quel momento stavo scegliendo la famiglia. Non è stato poi facile rientrare, ho cominciato a fare un altro tipo di programma, quindi mi sono sporcata le mani, mi sono messa in discussione. Tornando indietro, lo rifarei perché in quel momento la mia priorità assoluta era quella di tenere unita la famiglia e pensavo di non farcela con il lavoro. Ho pensato da mamma, da moglie, da lavoratrice".