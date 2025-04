L'aria che tira, "sei scorretto": botta e risposta tra Angelo Bonelli e Raffaele Nevi

A quel punto, Angelo Bonelli si è alzato in piedi per strappare la bacchetta dalle mani di Parenzo. Subito dopo il portavoce dei Verdi italiani ha vestito i panni del "professore" per spiegare i dati presenti sullo schermo di L'aria che tira. "Lui mentre dice questa cosa fa la guerra al fotovoltaico", ha tuonato Bonelli. "Io? Sei un po' scorretto", ha replicato Nevi. "Io sono per mettere i pannelli fotovoltaici sui terreni agricoli", ha aggiunto il leader di Avs. "Allora copriamo tutta l'Italia di specchi", ha chiosato il deputato di Forza Italia.

Il botta e risposta tra Nevi e Bonelli