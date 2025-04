L'Eredità, Antonio insultato a Ghigliottina in corso: "Io esulto"

Niente da fare per Antonio, nuovo campione de L'Eredità, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Marco Liorni. Il concorrente non riesce ad aggiudicarsi il montepremi della Ghigliottina ma in cambio, si fa per dire, fa il pieno di critiche da parte dei telespettatori al solito iper-critici.

Si arriva al gioco finale con le cinque parole indizio che sono, nell'ordine, "acqua", "domanda", "linea", "presa" e "rimessa". La soluzione, "diretta", viene indovinata da alcuni che commentano la puntata in tempo reale su X, anche se non mancano alternative plausibili come "Forma", "Aperta" o "Riserva". Antonio, però, fa cilecca e questo permette ai suoi detrattori di avere campo libero.