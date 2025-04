L'Eredità, "con tutti ma non contro di lui": Gabriele eliminato da Antonio? Telespettatori in rivolta

L'unico concorrente che è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina - la manche finale del game - è stato Thomas. Il concorrente, per portarsi a casa la bellezza di 11250 euro - il montepremi -, doveva trovare una parola che quadrasse con "Corsa", "Posto", "Corpo", "Meravigliosa" e "Ufficiale". Dopo qualche secondo di attenta riflessione, il nuovo campione ha preso il suo cartoncino e ci ha scritto: "Casa". Ma non era la risposta esatta. La soluzione era infatti: "Macchina".

Oggi, venerdì 18 aprile, è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità , il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni . "Buonasera Italia, bentrovati all?Eredità", ha esclamato il conduttore a inizio trasmissione. Subito dopo ha dato il bentornato a Giovanni, il nuovo campione del gioco. Con lui giocano come concorrenti Salvatore da Cuneo, Antonio da Lucca, Erika da Firenze, Thomas da Parma, Manuela da Brescia e Gabriele che è alla 33esima sera. "Giochiamo?", ha chiesto il conduttore. "Giochiamo!", ha risposto a gran voce il pubblico in studio.

Sui social, però, in tanti sono rimasti molto delusi dall'eliminazione di Gabriele. Una telespettatrice è particolarmente arrabbiata. Il motivo? Il supercampione è uscito contro un concorrente non troppo simpatico. "Con tutti poteva perdere, ma non con quello stron*** di Antonio! Ora spengo e fino a quando ci sarà lui non guarderò più l'eredità. È veramente insopportabile".