Affari Tuoi, ormone impazzito per Tina: assalto a De Martino. E lui fugge!

Il punto è che Tina era assolutamente impossibile da arginare. Un fiume in piena . Nel tentativo di sfuggire all’entusiasmo incontenibile della donna, Stefano ha cercato riparo ovunque: dietro i pacchi, dietro i tavoli, persino tra gli altri partecipanti. Ma non c’è stato verso di sottrarsi: ogni volta veniva richiamato con affetto e ammirazione da lei, che gli ripeteva: " Sei troppo bello per nasconderti , ho bisogno di te". Insomma, una passione sfrenata.

E, come si diceva, la puntata del 17 aprile è stata.... assurda. A renderla così speciale (e faticosa) è stata la concorrente, travolgente , che con la sua energia ha messo a dura prova la resistenza del conduttore. Lei era Tina da Caserta, in rappresentanza della Campania, accompagnata nel gioco dal figlio, Gianluigi.

Una puntata indimenticabile, per certi versi assurda, quella di Affari Tuoi di giovedì 17 aprile. Siamo al gioco dei pacchi, della fortuna e del Dottore, al game-show in onda su Rai 1 e il cui mattatore è Stefano De Martino , reginetto dello share.

Tra fughe tra il comico e il grottesco, gli occhi a guardare il cielo come a cercare conforto, il presentatore si è ritrovato a vivere un vero e proprio show nello show, in una puntata che si è trasformata in un’improbabile corsa ad ostacoli. Alla fine, De Martino è apparso visibilmente provato, mentre il pubblico in studio rideva di gusto. Una serata che ha regalato momenti esilaranti e che, di certo, non passerà inosservata.

Per inciso, la partita di Tina è stata fortunatissima: si è tenuta il pacco che le era finito in mano sino al termine della puntata, quando ha accettato un'offerta del Dottore. Restavano tre pacchi: quello da 50mila, quello da 300mila e quello da 1 euro. L'offerta è stata di 50mila euro, proprio il valore del pacco che Tina aveva in mano. Insomma, ad Affari Tuoi la partita perfetta e 50mila euro in saccoccia.