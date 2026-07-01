Chi l'ha visto?, clamoroso "no" dopo l'addio della Sciarelli: chi si sfila in Rai

Non sarà Stefano Coletta a prendere il posto di Federica Sciarelli. Dopo l'annuncio dell'addio della conduttrice di Rai 3 al suo storico programma Chi l’ha visto?, ecco che il capo della Direzione distribuzione e coordinamento generi si sfila. Ad anticipare la notizia è Repubblica. Dopo qualche giorno di riflessione il direttore della Distribuzione e Coordinamento generi ha preferito lasciar perdere. Insomma, il toto-nomi è ancora apertissimo.
Coletta aveva un legame speciale con la trasmissione visto che nel 2008, in qualità di responsabile del "nucleo produttivo di programmi di servizio sociale", contribuì a innovare il format. Ora però si torna al casting e sembra difficile che il nome del nuovo conduttore possa essere annunciato venerdì ad Ancona, quando verranno resi pubblici i palinsesti Rai.
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Il resto, invece, è pressoché definito. Sarà Antonino Monteleone, secondo quanto riportato da Repubblica, a prendere il testimone da Salvo Sottile (che prenderà a sua volta il posto di Milo Infante a Ore 14 su Rai2) nel martedì sera di Rai3 con un nuovo programma che sostituirà Far West. Previste nove puntate a partire dal 22 settembre per l’ex Iena. Tornando a Chi l'ha visto? La stessa Sciarelli indicò il nome di due possibili sostitute, ossia Veronica Briganti o Chiara Cazzaniga, storiche inviate, esperte, volti familiari per il pubblico.