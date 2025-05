Chiara Poggi, nella sua chiavetta Usb: "Abusati". Garlasco, l'ultima ipotesi

La "pista alternativa" del giallo di Garlasco più sconcertante è legata alla chiavetta Usb di Chiara Poggi e al suo contenuto. Ricerche scottanti che la 26enne aveva effettuato fino a due mesi prima di venire uccisa, il 13 agosto del 2007. Da chi? Secondo la giustizia, dal fidanzato Alberto Stasi condannato a 16 anni di carcere in via definitiva dopo due assoluzioni ribaltate clamorosamente in Cassazione. Forse da Andrea Sempio, indagato da qualche mese per concorso in omicidio dalla Procura di Pavia che ha altrettanto clamorosamente riaperto il caso. E oggi l'avvocato di Sempio, Massimo Lovati, sembra avvalorare nuove inquietanti ipotesi.

Si parla di "una organizzazione criminale", reati "di tipo sessuale e di pedofilia", addirittura un "sicario" che avrebbe ucciso Chiara e di uno Stasi a cui "avrebbero inculcato delle bugie".