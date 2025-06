Affari Tuoi, bufera su Natalia: una scabrosa questione di soldi

Ieri, martedì 10 giugno, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi , il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino . La concorrente della serata è stata Natalia Saffioti da Palmi, la pacchista in rappresentanza della Regione Calabria. La ragazza è stata accompagnata dalla sorella Aurora.

I telespettatori di Affari Tuoi, però, sono rimasti delusi dalla prestazione della pacchista in rappresentanza della Regione Calabria: "Ha sbagliato a RICAMBIARE", "Peccato la sfortuna, perché diversamente questa poteva vincere una forte somma essendo palesemente benestante quindi non incline ad accettare offertuncole da morti di fame", "Non aveva i trenta proprio sfortunata", "Si è giocata la possibilità di andare al finale con i 2 pacchi più grande", "Dai merita i 50 Mila solo per la sportività poi è carinissima", "Due partite analoghe Giuseppe della campania è Natalia della Calabria entrambi credevano nel loro numero e hanno dovuto contentarsi chi poco e chi niente".