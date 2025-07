Reazione a catena, "perché si copre il mento": sospetti sulle Giovediamoci

Il "Gianduia-gate" tiene banco a Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Le campionesse Giovediamoci, si confermano tali sconfiggendo gli sfidanti Guasti d'amore e dopo aver sbancato alla puntata di debutto portandosi a casa oltre 60mila euro fanno il bis anche se molto fortunato. All'Ultima catena, infatti, con tanti errori, azzeccano l'ultima parola, "Gianduia", aggiudicandosi il montepremi residuo di "appena" 3.719 euro.

"Gianduia ci sta ma le opzioni sono troppe", commentano in tempo reale i telespettatori su X, mentre Raffaella, Luana e Claudia stanno ancora attendendo il verdetto finale di Insegno. "Vediamo se esce cioccolato...", "Io direi Gianduja senza comprare il terzo elemento che probabilmente sarà gelato o cioccolato", "Gianduia, il terzo elemento potrebbe essere Piemonte, nocciola o cioccolato (non Nutella perché è un marchio)".

Per il resto, a partita in corso, è il solito scontro tra accusatori e difensori. "Le campionesse sono brave, è inutile parlare di complotto non strillano e non vanno a 3x, i ragazzi precedenti non li sopportavo", "Posso dire: che domande puerili! Perché gli autori le stanno chiaramente aiutando?", "Brave ma vedremo se anche stasera avranno una catena facile", "Direi che confermano di essere parecchio brave nell’Intesa, con buona pace dei complottari diTwitter".

Qualcuno ipotizza addirittura uno stratagemma furbetto: "Si copre il mento per non fare vedere al conduttore che cosa suggerisce alla compagna di squadra". E gli appassionati si dividono equamente: "Non mi stanno simpatiche ma brave lo sono!", "Luana è bravissima", "Stasera, l'unica cosa bella, sono gli occhi di Luana", "Brave e sorridenti", "Niente, 'ste campionesse non convincono". Così è, se vi pare.