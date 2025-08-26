4 di Sera, Susanna Ceccardi inchioda la sinistra: "La verità su Hamas"

C’è indignazione internazionale, dopo il bombardamento di Israele sull’ospedale Nasser di Khan Younis, nella striscia di Gaza. Si può consentire a Netanyahu di continuare la sua azione offensiva per stanare definitivamente Hamas e liberare gli ostaggi del 7 Ottobre o è necessaria un’azione diplomatica che arresti la guerra?

Di questo si parla a 4 di Sera, programma di approfondimento e di attualità, in onda tutti i giorni alle 20:29 su Rete 4, condotto da Roberto Poletti e Francesca Barra. Da un lato, tra gli ospiti, c’è l’europarlamentare leghista Susanna Ceccardi, che giustifica le azioni del premier israeliano e dice: "Anche i politici devono attenersi alla realtà doverosa delle cose, cioè che Hamas purtroppo utilizza i civili, utilizza i luoghi sensibili, per nascondersi e per avere delle location privilegiate, delle location da cui chiaramente attaccare. Erano giorni, mesi, che le forze israeliane osservavano dei movimenti di Hamas sull'ospedale Nasser e d'altronde dopo l'escalation militare e dopo l'attacco tremendo del 7 ottobre era comprensibile".

Bombe israeliane su #Gaza, Susanna Ceccardi: "Hamas utilizza i civili per nascondersi"

Ci state seguendo?#4disera news in diretta su #Rete4 e in streamingsu Mediaset Infinity pic.twitter.com/09QXlafWNP — 4 di sera (@4disera) August 25, 2025

Dall’altro lato, però, c’è Davide Faraone, deputato alla Camera per Italia Viva, che non ne può più invece del genocidio in atto: “Contro Hamas ci siamo tutti, quei terroristi infami vanno colpiti, ma Netanyahu non può più uccidere civili, bambini, giornalisti, intimidendoli, perché quella è un'intimidazione nei confronti dei giornalisti che stanno riprendendo quello che accade. Non influencer pagati per dire che non c'è la carestia, che non ci sono morti, che non ci sono bambini che vengono uccisi. Giornalisti che filmano quello che sta accadendo, che vengono intimiditi e uccisi insieme ai cameraman e la Ceccardi sa solo ripetere sempre la stessa storia. Netanyahu va fermato e con lui i ministri di estrema destra che stanno continuando a uccidere”. La Ceccardi ribatte: “È molto facile dire condanniamo Hamas, ma se si nascondono nei luoghi sensibili non facciamo niente”.