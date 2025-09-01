Affari Tuoi, ecco il pacco nero: ribaltone su Rai 1

Pausa estiva finita per Stefano De Martino. Il conduttore di Rai 1 tornerà al timone di Affari Tuoi martedì 2 settembre. Lunedì, infatti, andrà in onda l'ultima puntata stagionale di Techetechetè. Da domani alle 20.35 scatterà la nuova edizione di Affari Tuoi. Sarà la seconda volta con De Martino alla conduzione, dopo il passaggio di testimone da Amadeus avvenuto un anno fa.

E il debutto della nuova stagione non è esente da importanti novità. Il nuovo regolamento della trasmissione introduce una sorpresa: tra i 20 pacchi in gioco arriva il Pacco Nero, il cui valore segreto, deciso dal notaio e compreso tra 0 e 300mila euro, resta ignoto persino al Dottore. Non avrà un aspetto diverso dagli altri, ma potrà cambiare radicalmente l’andamento della partita, rendendo le trattative più imprevedibili e aprendo la possibilità che in alcune puntate ci siano addirittura due pacchi da 300mila euro.