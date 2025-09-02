Affari Tuoi, lo sfogo di De Martino a inizio puntata: "Cose assurde"

Di nuovo qui, nello studio di Affari Tuoi, il padrone di casa è Stefano De Martino. Oggi, martedì 2 novembre, torna in onda su Rai 1 il format campione di share, il gioco dei pacchi e del Dottore, ripartito con qualche giorno di anticipo dopo i fasti della scorsa stagione. L'attesa per i milioni di fan è finalmente terminata.

E poco prima del via alla nuova edizione, in un’intervista concessa a Flavia Lorenzoni per il Tg1, De Martino ha svelato alcune delle novità di questa edizione di Affari Tuoi. Tra queste spicca il già chiacchieratissimo pacco nero, novità assoluta: “Il nostro notaio pesca una delle cifre tra 0 e 300mila euro e la attribuisce a questo pacco. Neanche il dottore ne conosce il contenuto. È un modo per giocare ad armi pari con il dottore”, ha spiegato De Martino.

Durante l’intervista non è mancato un omaggio a Pippo Baudo, scomparso il 16 agosto. Quest’anno, infatti, De Martino guiderà lo show direttamente dal Teatro delle Vittorie di Roma, un luogo simbolico che il conduttore sente particolarmente: “Essere al Teatro delle Vittorie ha una valenza in più, quest’anno siamo entrati in punta di piedi e si sente un’energia speciale che spero ci porti bene”, ha scandito.