Affari Tuoi riparte col dramma: Pompea, finisce in disgrazia

Tra i concorrenti non ci sono grandi sorprese: ad eccezione di una new entry in rappresentanza del Molise, gli altri pacchisti sono gli stessi che avevano salutato il vecchio studio. La protagonista della puntata è stata Pompea , concorrente della Basilicata chiamata a misurarsi con la sorte, una donna alla ricerca di lavoro nel settore dell’educazione infantile accompagnata nell'avventura nello studio di Rai 1 dal padre Francesco. Novità di quest’edizione è il “pacco nero”, il cui contenuto resta segreto perfino al Dottore. Dopo una partita difficile, Pompea ha lasciato lo studio senza vincite: un disastro totale.

La sua gara non è partita con il piede giusto: ha subito eliminato i pacchi da 15mila euro, 20 euro, 1 euro, 100mila euro, 300mila euro e 30mila euro. Su richiesta, il Dottore le ha offerto un cambio: Pompea ha abbandonato il numero 12 per il 17. “Speravo di pescarlo perché è un numero che mi ritrovo tante volte. Il 17 è nato il mio compagno, ci siamo fidanzati il 17, e lo volevo a tutti i costi. Spero mi porti fortuna”,

ha raccontato, scoprendo che nel suo pacco iniziale c’era Gennarino.

Tiro dopo tiro, Pompea è arrivata ad aprire anche il pacco da 75mila euro, ultimo premio degno di nota. Nel pacco che aveva in mano, si è poi scoperto, aveva soltanto 200 euro. Dunque, la via forzata, quella della Regione Fortunata. Per il premio da 100mila euro ha scelto l’Emilia-Romagna, mentre per quello da 50mila euro ha puntato sul Veneto. Purtroppo nessuna delle due scelte si è rivelata vincente: Pompea ha lasciato lo studio a mani vuote: un inizio di stagione sfortunatissimo.