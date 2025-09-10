Fuori dal Coro, caos totale: botte e insulti da Mario Giordano

Torna Fuori dal Coro, stessa rete (Rete 4) ma nuova collocazione in palinsesto: non più al mercoledì ma nella difficile prima serata della domenica. E Mario Giordano riparte dalla “trincea”. Orgogliosamente politicamente scorretto, il giornalista e il suo staff hanno fatto della lotte all’illegalità, all’abusivismo e ai furbetti d’Italia (di qualsiasi provenienza e appartenenza) un punto d’onore. Anche a costo di rischiare la ghirba. Ne sa qualcosa l’inviata Delia Mauro e la sua troupe, spediti a Ivrea per rendere conto ai telespettatori della situazione (fuori controllo) di un locale campo nomadi. Giunti sul posto, vengono accolti da insulti, urla e lancio di assi di legno dai residenti. Si fa poi la conoscenza del “signor Giovanni Lagaren”. Per gli appassionati delle cronache giordaniane non è un nome nuovo: si tratta infatti del “capo” della comunità nomade.
Che, per inciso, si è costruito una bella villa abusiva su un terreno rubato. L’edificio doveva essere abbattuto nel 2012 ma è ancora lì. Quasi un record del mondo. Già nei mesi scorsi Fuori dal coro era andato a chiedergli conto della situazione, ma stavolta l’uomo è passato dalle offese ai fatti. Prima sfreccia con la sua auto a fianco della giornalista e del cameraman, sul ciglio della strada. Con fare minaccioso derapa e sembra voler bloccare la vettura della troupe. Quindi scende e mette le mani addosso al cameraman per strappargli la telecamera. Un vero e proprio inseguimento e un tentativo di linciaggio a mani nude, 60 secondi di terrore, singhiozzi e grida strozzate in gola. Impressionante.
Quindici si sposta a Roma, per un’altra piaga italiana: borseggiatrici e borseggiatori. Ad allietare la serata, si fa per dire, c’è l’intervista rubata (perdonate l’ironia) a tale Mari, che da tempo imperversa per le strade della Capitale e che non pare avere alcuna intenzione di smettere. L’inviata Natasha Farinelli la blocca e la ragazza dimostra una bella spigliatezza davanti alla telecamera (nel 2023 era già stata ospite di Paolo Del Debbio in studio a Dritto e Rovescio...) difendendosi con nonchalance: «Io rubo per me e non rubo per nessuno e non do a nessuno, io guadagno per me». «Noi volevamo soltanto capire come erano andati gli affari oggi», le chiede la giornalista. Risposta poco garbata: «Guarda che vergogna di m... che sei, guardatevi voi italiani». Per la cronaca, Mari ha il pancione: «Ma perché stai borseggiando se sei incinta?». E allora giù altri insulti.