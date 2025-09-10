Fuori dal Coro, caos totale: botte e insulti da Mario Giordano

Torna Fuori dal Coro, stessa rete (Rete 4) ma nuova collocazione in palinsesto: non più al mercoledì ma nella difficile prima serata della domenica. E Mario Giordano riparte dalla “trincea”. Orgogliosamente politicamente scorretto, il giornalista e il suo staff hanno fatto della lotte all’illegalità, all’abusivismo e ai furbetti d’Italia (di qualsiasi provenienza e appartenenza) un punto d’onore. Anche a costo di rischiare la ghirba. Ne sa qualcosa l’inviata Delia Mauro e la sua troupe, spediti a Ivrea per rendere conto ai telespettatori della situazione (fuori controllo) di un locale campo nomadi. Giunti sul posto, vengono accolti da insulti, urla e lancio di assi di legno dai residenti. Si fa poi la conoscenza del “signor Giovanni Lagaren”. Per gli appassionati delle cronache giordaniane non è un nome nuovo: si tratta infatti del “capo” della comunità nomade.

Che, per inciso, si è costruito una bella villa abusiva su un terreno rubato. L’edificio doveva essere abbattuto nel 2012 ma è ancora lì. Quasi un record del mondo. Già nei mesi scorsi Fuori dal coro era andato a chiedergli conto della situazione, ma stavolta l’uomo è passato dalle offese ai fatti. Prima sfreccia con la sua auto a fianco della giornalista e del cameraman, sul ciglio della strada. Con fare minaccioso derapa e sembra voler bloccare la vettura della troupe. Quindi scende e mette le mani addosso al cameraman per strappargli la telecamera. Un vero e proprio inseguimento e un tentativo di linciaggio a mani nude, 60 secondi di terrore, singhiozzi e grida strozzate in gola. Impressionante.