Affari Tuoi, Stefano De Martino così con la concorrente: il dettaglio scatena il caos

Una puntata, quella di Affari Tuoi in onda martedì 9 settembre, ricca di colpi di scena. La concorrente dalla Sardegna aveva scelto il pacco da 200mila euro, il secondo premio nella scala del programma di Rai 1. Eppure la 49enne di Cagliari, accompagnata dal fratello Riccardo, alla fine ha accettato l'offerta del dottore. Romina inizialmente aveva scelto il pacco numero 17, che conteneva zero euro, ma poi aveva cambiato con il numero 18, che nascondeva 200mila euro.

Ecco però che all'ultimo ha accettato i 33mila euro, vedendo i 200mila svanire. Sui social, oltre alle critiche per la scelta fatta, non è sfuggito un dettaglio: la vicinanza tra la 49enne e il conduttore.