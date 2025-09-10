Paul Baccaglini, morto l'ex inviato de "Le Iene": "Gesto volontario"

È morto Paul Baccaglini, ex inviato de Le Iene e presidente del Palermo nel 2017. "Martedì mattina - si legge sulle pagine social della trasmissione di Italia 1 - è venuto a mancare Paul Baccaglini, un nostro inviato che ha fatto parte della squadra de Le Iene qualche anno fa. Abbracciamo forte tutta la sua famiglia". Baccaglini, 41 anni, era stato in passato - per cinque mesi - anche presidente della squadra di calcio del Palermo. Secondo quanto riportato da Palermo Today, il corpo del giovane è stato trovato dalla compagna ieri nella sua casa di Segrate, a Milano.

Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe morto per un gesto volontario. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri di Milano e la Procura ha disposto l'autopsia. Nato a Pittsburgh, negli Stati Uniti, nel 1984, da padre americano e madre italiana, Baccaglini ha vissuto in Italia fin da giovane. Dopo gli inizi nel mondo del basket, si era avvicinato a quello della comunicazione: prima con la radio, lavorando a Radio Padova, e per tre anni a Rtl 102.5 e, infine, in televisione.