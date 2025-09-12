Reazione a catena, "il tre è un numero": insulti contro le Stefanelle

"Il tre è un numero. Non sono mica campionesse per niente". E giù insulti alle Stefanelle, le campionesse di Reazione a catena, quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno.

Il trio tutto al femminile composto da Debora, Daniela e Ylenia supera la concorrenza degli sfidanti, i giovani Mangialibri (Emma, Rocco e Filippo, tutti con la passione per la letteratura e le seratine gastronomiche tra amici a Bologna) e arriva ancora una volta all'Ultima catena, l'atto finale della trasmissione, con in ballo 114mila euro di montepremi. Non male, anche se a forza di errori il bottino si riduce a poco più di 7mila euro.

L'ultima parola, introdotta dai due indizi "Tre" e "Discorso", non è di facile individuazione e infatti Debora riassume le congetture delle compagne di squadra con poco entusiasmo e ancor meno convinzione: "Dico 'Popolo', ma con 'Tre' non riesco a collegarla". E ha ragione, perché la risposta corretta è "Podio".

La soluzione dà il via ai commenti più scatenati dei telespettatori che ogni sera seguono le puntate di Reazione a catena in tempo reale su X, criticando ovviamente tutto e tutti: campioni, sfidanti, conduttori, autori e regia. "Però potevano mettere qualcos'altro al posto di discorso: era difficile abbinare", "Comunque sul podio va il terzo, non il tre", "Peccato perché stasera era davvero abbastanza facile, se non facilissima", "Il tre è un numero. Non sono mica campionesse per niente", "L'unica di queste tre che usa il cervello è Daniela".



