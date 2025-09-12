Dritto e Rovescio, Lady Letizia: "Cosa ho subito per 15 anni", dramma a luci rosse

Da settimane ormai si parla del sito “Phica.eu”, un portale di condivisione non autorizzata di fotografie e video di donne, molto spesso pubblicate dagli stessi mariti o fidanzati in barba ad ogni corretta condotta morale e legale. La Polizia postale ha eseguito il decreto di sequestro, disposto dalla Procura del tribunale di Roma, della piattaforma phica.eu. Nelle ultime settimane sono state decine le denunce di donne, moltissime anche volti noti dello spettacolo e della politica, che hanno scoperto le proprie foto su pagine web a sfondo sessuale o esplicitamente porno.

E di questo si discute a Dritto e Rovescio, il salotto di discussione politica e sociale di Rete 4, condotto da Paolo Del Debbio. Interviene una delle tantissime donne coinvolte loro malgrado in questa vicenda e racconta il proprio incubo. Lei è Claudia Letizia, conosciuta al pubblico come “Lady Letizia”: attrice, ballerina, conduttrice televisiva e radiofonica e cantante italiana. È nota per aver partecipato alla dodicesima serie del reality Grande Fratello e gestisce spettacoli di Burlesque.

Letizia racconta: “Ho denunciato varie volte, non solo nel 2011, ma per tutti questi anni, perché che io abbia memoria è dal 2011 che io sono certa di essere stata pubblicata su phica e per i 15 anni a venire. Ricevendo sotto le mie immagini rubate dei commenti estremamente violenti, cattivi, sessisti”. La giornalista che la intervista in studio precisa: “Non abbiamo potuto far vedere quelle immagini, proprio perché i commenti sono violentissimi”.

Letizia, poi, allarga il discorso: “Anche su altri siti porno sono finita. In questi siti, molte volte, non compaiono mie immagini perché io non ho mai fatto porno, ma di conseguenza sono comunque taggata e quindi indicizzata con il mio nome Claudia Letizia”. La giornalista chiede: “Se uno digita il tuo nome e cognome cosa viene fuori?”. Letizia conclude: “Oltre al mio lavoro di conduttrice, speaker, attrice e regia del burlesque compaio in questi siti porno e chiaramente è un danno”.