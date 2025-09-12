Ruota della Fortuna, Vanessa massacrata dopo la finale: "Che disfatta"

Nella puntata del 12 settembre de La Ruota della Fortuna, il game show ha visto un cambio al vertice: Miriana da Udine, con origini molisane di Campobasso, ha perso il titolo di campionessa dopo una sola puntata, cedendolo a Vanessa da Roccella Ionica, in provincia di Reggio Calabria. Miriana, ostetrica con sette anni di esperienza e 200 bambini fatti nascere, accompagnata dalla nipote Francesca, è tornata a casa con 10.000 euro, di cui 9.000 vinti durante la gara e 1.000 nel gioco finale. Vanessa, insegnante di scuola superiore, ingegnere e madre di due bambini, ha conquistato il pubblico e il titolo, suscitando curiosità sul montepremi che accumulerà nelle prossime puntate. Ha partecipato anche Mattia, operaio in un’azienda vinicola di Casciana Terme (Pisa), accompagnato dalla madre.

La puntata è iniziata con la manche “Ruota del Tempo” a tema Francia 1804, dove Vanessa ha indovinato “Napoleone si incorona imperatore”, vincendo 1.000 euro. Nella manche musicale sui Pink Floyd, Miriana ha risolto “Un altro mattone nel muro in una celebre hit”, guadagnando 2.800 euro. Mattia ha brillato nella manche del Mistero (“Perché alcuni dicono più bugie di altri?”) e in quella Express accumulando 5.000 euro. Vanessa ha dominato la manche CruciRuota a tema Safari e l’ultima manche “Che figura!” (“Triangoli e quadrilateri”), totalizzando 9.000 euro e prendendosi lo scettro di campionessa.. Nel gioco finale a tema “Il Topo”, Vanessa ha indovinato “Di campagna e di città” (1.000 euro), ma ha mancato “C’è quello di biblioteca” (15.000 euro) e “Speedy Gonzales il più veloce del mondo” (200.000 euro). E quella busta con i 200.000 euro, come sottolineano sui social, ha avuto il sapore della disfatta: "Niente panda, niente 200k. Che debacle", ha commentato un utente.