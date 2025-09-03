Ruota della fortuna, "guarda caso": valanga di veleni

Cronometro in mano e un bel bloc notes pieno di sospetti e veleni. Ce li immaginiamo così, i telespettatori dell'access prime time. Seduti a casa a vedere chi Affari tuoi, il quiz show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino e tornato dopo la pausa estiva. E chi a vedere La Ruota della fortuna e Gerry Scotti su Canale 5.

La prima puntata dello scontro diretto, martedì sera, è finita con la vittoria Mediaset che rialza la testa dopo il confronto impari della scorsa stagione (quando contro De Martino schierava Striscia la notizia, in calo di ascolti). Il verdetto però non è unanime, perché bisogna considerare ora di inizio, ora di fine e periodo di "sovrapposizione" tra i due programmi. Ed è qui, su questo punto, che si scatenano le malelingue.

"Guarda caso con l'inizio di Affari tuoi Gerry pesca per 2 giorni consecutivi il viaggio alle Maldive, assolutamente casuale", scrive su X un telespettatore, riecheggiando peraltro le polemiche che avevano riguardato la scorsa stagione proprio Affari tuoi, sotto accusa per la frequenza delle vittorie "pesanti". Per la cronaca, nella seconda puntata stagionale il pacchista toscano Michael è arrivato praticamente fino alla fine con 300mila, 75mila e 50mila euro, venendo poi beffato dal Dottore e dalla sua offerta al ribasso di 28mila euro.

Soprattutto, però, occhio all'orologio: "Scotti chiude alle 21.40. De Martino 2 minuti prima, alle 21.38". "Affari tuoi finisce a 21.38. La Ruota della Fortuna finisce a 21.39. Un minuto di differenza e mo' domani vediamo cosa diranno gli analisti fini degli ascolti tvv (i nuovi Aldi Grassi, Comazzi, Dipollina de noantri) e nuovo accesissimo fight tra fazioni. Preparate i popcorn", "La Ruota della Fortuna ha chiuso ora. Una volta alle 21.40 cominciava la seconda serata", "Domani Affari tuoi 24% con i 15 minuti in più e i 300.000 quasi fino alla fine, La Ruota della Fortuna 22%. Più o meno", "In rai sono disperati non avranno tagliato nemmeno i respiri per allungare Affari tuoi, già noioso con i tagli pensa senza".