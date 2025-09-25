Affari tuoi, caos per Pasqualone: "Ma non si vergognano?"

E ad Affari tuoi venne la sera di Pasquale, il pacchista del Molise meglio noto a tutto il pubblico del quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino come "Pasqualone". E sono come prevedibile grandi emozioni, in studio e a casa.

Il concorrente, da Campobasso, è uno dei più folcloristici e vivaci di questa puntata: simpatico, auto-ironico, sempre pronto a infiammare la trasmissione e regalare una parola buona ai compagni di pacco, è accompagnato dalla moglie Maria Rosaria. "Ci siamo conosciuti quando è venuto a fare una riparazione all'ascensore del mio palazzo", spiega la signora. Ed è subito raffica di battute.

Il pacco numero 17 regala una partita emozionante, fino all'ultimo: Pasqualone arriva al dunque con due pacchi, da 10mila e da 100mila euro. Il Dottore offre 50mila euro e concorrente e consorte accettano. Il finale è dolce-amaro, perché in mano Pasquale scopre di avere 100mila euro. Ma non c'è spazio per la delusione: sono solo abbracci e lacrime di gioia, anche per De Martino che era legatissimo al suo pacchista. E i telespettatori, su X, impazziscono di gioia e nostalgia.

"Mancherai tanto come concorrente. La tua simpatia e il tuo cuore dolce", "Mi mancherà pausale assai propio", "Voi girate la ruota, noi ci teniamo questa famiglia bellissima", "Pasquale, almeno 30.400, netti, li porti a casa", "E lo sapevo che doveva continuare che li aveva lui. Ma va bene lo stesso. Grande Pasqualone. Orgoglio molisano", "Quando dico famiglia non mi sbaglio", "Pasquale Pasqualone ti si ama", "Di questa puntata mi porterò dietro: 'Erano fratelli, non potevo separarli", " vabbè quello che importa è che Pasqualone è tornato a casa vincente", "Pasqualone meritava i 100k, ma siamo soddisfatti", "Poteva vincerne il doppio, ma l'importante è che Pasquale Pasqualone sia andato a casa con dei soldi, di cui è sicuramente felice".

Qualcuno però sparge del veleno gratuito, tirando in ballo il duello dello share con La ruota della fortuna: "Ottavo copione uguale. Il livello di ridicolo ormai non lo conosco più. Ma non si vergognano?".