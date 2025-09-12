Reazione a catena, "hanno tirato a caso": i Doppia Coppia vincono tra le polemiche

Oggi, venerdì 12 settembre, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il bentornate alle campionesse del gioco: le Stefanelle. Loro sono un trio tutto al femminile composto da Ylenia, Eleonora e Debora. A sfidarle ci sono i Doppia Coppia, un team formato da Luca, Serena e Samuele. Loro vengono da Reggio Emilia e si chiamano così perché Serena è la sorella gemella di Luce ed è la fidanzata di Samuele.

Alla fine sono stati i Doppia Coppia ad arrivare all'Ultima catena. I tre ragazzi si presentano alla fase finale del gioco con la possibilità di portarsi a casa un montepremi da capogiro: ben 29mila euro. Ma per farlo dovevano trovare una parola che facesse da collegamento tra "Lento" e "Scatto". Dopo un minuto di attenta discussione, i nuovi campioni si sono buttati con: "Molle". Ed era proprio la risposta esatta.