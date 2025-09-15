Il caso Kirk spinge in vetta il Tg1

Vi proproniamo Tele...Raccomando, la rubrica del piccolo schermo a cura di Klaus Davi

CHI SALE (“Tg 1 /Rai 1) Un assassinio in stile kennediano sta sconvolgendo l’opinione pubblica statunitense. Ma gli effetti si vedono anche in Italia.

Se Elly Schlein e il campo largo non hanno pronunciato una parola su quanto accaduto a Charlie Kirk, la platea tv sta reagendo in modo significativo. Venerdì il Tg 1 di Gian Marco Chiocci ha preso di petto la questione aprendo l’edizione delle 20 con i servizi di Giuseppe Rizzo, in cui s’informava della cattura del colpevole col commento del presidente Trump, e dell’inviata Monia Venturini, che tracciava un ritratto dell’attentatore Tyler Robinson. Una media di quasi 4 milioni di spettatori pari al 24.8% di share, ha seguito attentamente i fatti. Effetto benefico anche su Rainews24 che nel simulcast mattutino su Rai 1 ha toccato punte del 9%. Il caso Kirk semina dubbi pure nei talk di La 7 che parlano a un’audience progressista: L’aria che tira di Parenzo arriva al 7%, Coffee Break di Pancani al 5%. Insomma, se le élite politiche minimizzano, il popolo di sinistra reagisce con molta attenzione a quanto sta succedendo negli Usa.