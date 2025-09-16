Libero logo
CharlieKirk
IsraeleGaza
Flotilla

Di tendenza

Reazione a catena, "festa grande": chi umilia le Matricole

di
Libero logo
martedì 16 settembre 2025
Reazione a catena, "festa grande": chi umilia le Matricole

(Raiplay Reazione a catena)

2' di lettura

Non basta nemmeno vincere, ormai. Il pubblico che da casa segue Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, ha preso l'abitudine di massacrare i campioni anche quando portano a casa un gruzzoletto. 

Una mesta tradizione ribadita anche nella puntata andata in onda lunedì sera, 15 settembre. Una puntata che ha registrato una grossa sorpresa: la sconfitta dei bravi Doppia Coppia, trio composto da Luca, Serena e Samuele, che in tre sole puntate era riuscito ad aggiudicarsi un montepremi complessivo di oltre 50mila euro. Roba per pochi, insomma. 

Eppure sulla loro strada hanno trovato altri tre giovanissimi, poco più che maggiorenni: le Matricole, studenti dalla provincia di Milano, capaci di beffarli alla Intesa vincente in una sfida giocata all'ultima risposta e sul filo dei secondi. Applausi unanimi per gli sfidanti e neo-campioni. All'Ultima catena, poi, una piccola impresa: ci arrivano con 93mila euro in ballo, ridotti a soli 727 euro a causa di vari errori. Tuttavia, riescono ad azzeccare la (contestata sui social, tanto per cambiare) parola giusta, "Riguardo", grazie agli indizi "Occhio" e "Replay".

I tre giovani esultano in studio e la cosa viene commentata con ironia feroce su X: "Festa grande per 727 €! Però hanno meritato", "Ma tutto questo entusiasmo per 700 euro", "Bravissimi all'intesa, catena finale non facilissima, vincita esigua di 727€... Sono praticamente tornati i Dai e Dai", "Comunque bravi perché hanno ragionato molto e in maniera intelligente", "Ma perché devono fingere di trovarne altre improponibili...", "C'era bisogno di comprare il terzo elemento per dire la parola riguardo quando si è sempre detto occhio di riguardo?", "Le hanno dette tutte, tranne riguardo! Magari è quella giusta!", "Ma perché devono fingere di trovarne altre improponibili...". 

Campioni, ma... Reazione a catena, scoppia il caso Matricole: "Già detto il 4 settembre"

Reazione a Catena Reazione a Catena, i Doppia coppia sconcertanti: "La prima che viene in mente"

Rivolta Reazione a catena, il consiglio a Samuele dei Doppia Coppia: "Prendi i soldi e vattene"

tagreazione a catenale matricole reazione a catenapino insegno

Campioni, ma... Reazione a catena, scoppia il caso Matricole: "Già detto il 4 settembre"

Reazione a Catena Reazione a Catena, i Doppia coppia sconcertanti: "La prima che viene in mente"

Rivolta Reazione a catena, il consiglio a Samuele dei Doppia Coppia: "Prendi i soldi e vattene"

ti potrebbero interessare

1199x707

Reazione a catena, scoppia il caso Matricole: "Già detto il 4 settembre"

Redazione
1024x569

Reazione a Catena, i Doppia coppia sconcertanti: "La prima che viene in mente"

Ignazio Stagno
1498x672

Reazione a catena, il consiglio a Samuele dei Doppia Coppia: "Prendi i soldi e vattene"

Redazione
1463x673

Reazione a catena, rivolta contro Luca dei Doppia Coppia: "Soldi buttati"

Redazione