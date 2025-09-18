Reazione a catena, "Elodie sì. Chiudiamo qua". Insulti alle Luminarie

Grossa sorpresa a Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Le giovani Matricole, i bravi studenti milanesi campioni in carica, cedono lo scettro a un trio tutto al femminile, le Luminarie, composto da Paola, Antonella ed Ester.

Schiacciante il dominio delle sfidanti alla Intesa vincente, con 8 risposte corrette contro le sole 4 delle Matricole. Si arriva così all'Ultima catena con un montepremi ricchissimo, da 152mila euro. Un gruzzolo da sogno che come spesso accade si riduce a "soli" 4.750 euro a causa degli errori e di qualche associazione non proprio facilissima ("Catena da str***i... Perché sono donne", azzarda un telespettatore commentando in tempo reale la partita su X). Il gran finale però è gioioso, con Antonella & co che azzeccano la parola giusta, "Presente", collegando "Lucido" e "Disponibile", e intascandosi il bottino alla prima occasione possibile. Complimenti.

Sui social, anche sui titoli di coda, gli appassionati si scatenano in un senso e nell'altro. "Molto brave", "Sveglie queste ragazze!". Oppure, al contrario, "Che fastidiosa Antonella! Parlava solo lei e a macchinetta. Ho tolto l'audio", contesta un fan. "Ma chi sono queste qua", "Queste tre sono davvero scarse". Piovono altre critiche, a 360 gradi.

"Per me la risposta 'Cantante' delle ragazze non è valida perché la concorrente ha detto Al Bano, che sono 2 parole!", "Fellini era un cantante e gli Eagles (Hotel California) mai sentiti. Possiamo chiudere qui", "Non conosce Hotel California però conosce a memoria tutte le canzoni di Elodie".