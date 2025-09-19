Libero logo
venerdì 19 settembre 2025
Reazione a catena, Filippo "degno di questo nome": delirio sui titoli di coda

(Raiplay Reazione a catena)

2' di lettura

Addio alle Luminarie, le campionesse "quasi milionarie" di Reazione a catena, per dirla con le parole di Pino Insegno, il conduttore del quiz show del preserale di Rai 1 che così introduce Antonella, Paola ed Ester. 

Il trio tutto al femminile, che in poche portate si era portato a casa un bel gruzzolo, torna così a casa: a sostituire le Luminarie ecco i Pane e miele, team tutto in famiglia composto da Filippo, il padre, e i figli Nora e Simone. E proprio Filippo, per una volta, viene accolto dal pubblico che segue e commenta in tempo reale la trasmissione su X. 

Gli sfidanti battono le campionesse all'Intesa vincente e approdano all'Ultima catena con un montepremi di 92mila euro. Ai limiti dello straordinario la performance "in finale", visto che mamma e figli approdano all'ultima parola con 23mila euro ancora in ballo. "Estrazione" e "Considero" le due parole indizio, "Ca" e "o" le lettere iniziali e finali della parola da indovinare. E arriva la risposta corretta: "Calcolo". Baci, abbracci, entusiasmo e primi soldi in tasca. Niente male, come debutto.

Sui titoli di coda, ecco il trionfo all'unanimità: "Finalmente dei concorrenti all'altezza!", "Questi nuovi campioni credo resteranno un bel po' di puntate", "Sì però dire parole a caso confonde solamente i ragionamenti del padre", "Bravissimo Filippo, dopo tanto tempo finalmente un campione degno di questo nome", "Filippo è molto scaltro e sveglio. Giusto sottolinearlo", "Che bravo Filippo", "Per definizioni e ragionamenti sembra una delle migliori squadre delle ultime settimane", "Sono stati davvero bravi!", "Filippo è bravissimo", "Filippo molto forte in questo gioco!!", "Forte il papà". Chi ben comincia...
 

