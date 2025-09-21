Reazione a catena, insulti sui Pane e miele: "Domani nevica", viene giùtutto

Dura appena qualche ora la "luna di miele" tra i telespettatori di Reazione a Catena e i campioni Pane e Miele. Il trio tutto al familiare composto da papà Filippo e i figli Nora e Simone dopo aver eliminato i precedessori le Luminarie, assai quotate, sembravano aver messo tutti d'accordo: composti, preparati, anche simpatici. Poi però hanno iniziato a vincere e apriti cielo.

Come da tradizione, gli appassionati che ogni sera seguono e commentano in tempo reale le puntate del quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno sono subito scesi dal carro dei vincitori e hanno iniziato a picchiare duro.

Dopo aver indovinato la parola finale tre volte su tre, i Pane e Miele si sono portati a casa già 35.018 euro. In particolare, sabato sera hanno raccolto un ottimo gruzzolo di quasi 12mila euro, superando in scioltezza Le Educandate, Michela, Elisa e Marta dal Triveneto, e all'Ultima Catena, con "Macchia" e "Capelli", indovinano la risposta giusta, "Cespuglio". Grande festa in studio, raffica di critiche a casa.

"Questo gioco è basato unicamente sull'intesa finale i giochini precedenti servono a far passare un'ora. Per non parlare dell'illogicità della zot", scrive un utente su X. "Bravi bravi bravi!!! Sono anche simpatici e ironici: Mi piacciono le battute da seri", lo contesta un altro. "Che questi 3 abbiano vinto 12mila euro è uno scandalo. Scusate…", "La catena la dovrebbe fare tutta il padre", "Catena elementare per non farli arrivare con 3 centesimi all’ultima parola", "Non hanno dimezzato!! Domani nevica".

E ancora: "Sarà cespuglio, spero gli autori non abbiano pensato alla macchia a forma di cerchio sulla pelle...", "Ma sì, con capelli rimane solo CESPUGLIO", "Cespuglio di capelli bruttissimo...".