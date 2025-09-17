Affari Tuoi, Milly Carlucci gela Gerry Scotti: "Ci sono 9 mesi..."

La sfida tv tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna è ancora tutta da giocare. A sostenerlo è Milly Carlucci che, in un’intervista a La Stampa, ha espresso fiducia in Stefano De Martino e nel futuro del game show di Rai 1. “È presto per darlo sconfitto: Affari Tuoi va in onda per 9 mesi, la partita è lunga e sono certa che Stefano farà bene. Diamogli tempo”, ha dichiarato la conduttrice di Ballando con le stelle, convinta che il collega riuscirà a ridurre il gap con la concorrenza nei prossimi mesi.

I numeri dello share, ad oggi, tratteggiano un quadro diverso. Il ritorno su Canale 5 de La Ruota della Fortuna ha registrato ascolti in crescita e un riscontro positivo anche per la scenografia, rinnovata con uno studio colorato, digitale e interattivo. La possibilità di far giocare gli spettatori da casa rappresenta un valore aggiunto che manca al format di Rai1, dove la sorte dei concorrenti dipende esclusivamente dal caso e dalle scelte dei pacchisti. Un elemento distintivo che, al momento, sembra premiare il game show condotto da Gerry Scotti.