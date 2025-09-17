Libero logo
Affari Tuoi, Milly Carlucci gela Gerry Scotti: "Ci sono 9 mesi..."

di
La sfida tv tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna è ancora tutta da giocare. A sostenerlo è Milly Carlucci che, in un’intervista a La Stampa, ha espresso fiducia in Stefano De Martino e nel futuro del game show di Rai 1. “È presto per darlo sconfitto: Affari Tuoi va in onda per 9 mesi, la partita è lunga e sono certa che Stefano farà bene. Diamogli tempo”, ha dichiarato la conduttrice di Ballando con le stelle, convinta che il collega riuscirà a ridurre il gap con la concorrenza nei prossimi mesi.

I numeri dello share, ad oggi, tratteggiano un quadro diverso. Il ritorno su Canale 5 de La Ruota della Fortuna ha registrato ascolti in crescita e un riscontro positivo anche per la scenografia, rinnovata con uno studio colorato, digitale e interattivo. La possibilità di far giocare gli spettatori da casa rappresenta un valore aggiunto che manca al format di Rai1, dove la sorte dei concorrenti dipende esclusivamente dal caso e dalle scelte dei pacchisti. Un elemento distintivo che, al momento, sembra premiare il game show condotto da Gerry Scotti.

Nonostante il divario, Milly Carlucci predica prudenza, la partita è infatti appena iniziata. La conduttrice, infatti, ha scelto da tempo di sganciarsi dal traino di Affari Tuoi, collocando Ballando con le stelle alle 20.30 del sabato sera, subito dopo il Tg1. Una decisione che rende la sua valutazione più distaccata: lo scontro tra i due game show, di fatto, non incide direttamente sugli ascolti del suo storico programma.

