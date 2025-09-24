La Ruota della Fortuna, Barbara spaventa Mediaset: cosa sta succedendo

La nuova edizione de La Ruota della Fortuna su Canale 5 sta regalando emozioni e sorprese, e tra le protagoniste più brillanti delle ultime puntate c’è senza dubbio Barbara, concorrente che ha saputo conquistare pubblico e conduttori con intelligenza e simpatia. Nata e cresciuta a Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento, Barbara ha portato sul palco televisivo non solo la sua preparazione, ma anche l’orgoglio e l’autenticità delle sue radici.

La partecipazione di Barbara ha subito lasciato il segno, sia lunedì 22 sia martedì 23 settembre, quando è riuscita a vincere per due volte consecutive, indossando il titolo di campionessa e portando a casa un ricco bottino.

Durante la presentazione iniziale, Barbara ha voluto precisare con fierezza la sua vera provenienza: “Sono di Guardia Sanframondi, il paese del buon vino”. Una frase che racchiude il suo carattere genuino e diretto. Ristoratrice di professione e impegnata anche nella mensa scolastica della sua comunità, ha mostrato davanti alle telecamere il calore tipico del Sud, capace di contagiare anche Gerry Scotti e Samira Lui. A sostenerla in studio c’era la figlia Selene, emozionata e orgogliosa di vederla protagonista sul piccolo schermo.