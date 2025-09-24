Libero logo
La Ruota della Fortuna, Barbara spaventa Mediaset: cosa sta succedendo

di
mercoledì 24 settembre 2025
( Mediaset Infinity, La Ruota della Fortuna)

2' di lettura

La nuova edizione de La Ruota della Fortuna su Canale 5 sta regalando emozioni e sorprese, e tra le protagoniste più brillanti delle ultime puntate c’è senza dubbio Barbara, concorrente che ha saputo conquistare pubblico e conduttori con intelligenza e simpatia. Nata e cresciuta a Guardia Sanframondi, in provincia di Benevento, Barbara ha portato sul palco televisivo non solo la sua preparazione, ma anche l’orgoglio e l’autenticità delle sue radici.

La partecipazione di Barbara ha subito lasciato il segno, sia lunedì 22 sia martedì 23 settembre, quando è riuscita a vincere per due volte consecutive, indossando il titolo di campionessa e portando a casa un ricco bottino.

Durante la presentazione iniziale, Barbara ha voluto precisare con fierezza la sua vera provenienza: “Sono di Guardia Sanframondi, il paese del buon vino”. Una frase che racchiude il suo carattere genuino e diretto. Ristoratrice di professione e impegnata anche nella mensa scolastica della sua comunità, ha mostrato davanti alle telecamere il calore tipico del Sud, capace di contagiare anche Gerry Scotti e Samira Lui. A sostenerla in studio c’era la figlia Selene, emozionata e orgogliosa di vederla protagonista sul piccolo schermo.

Grazie a una combinazione di intuito e fortuna, Barbara ha risolto ruote su ruote, accumulando ben 30.500 euro in gettoni d’oro. A questo si sono aggiunti due premi da sogno: una vacanza alle Maldive e, nella puntata successiva, una crociera ai Caraibi. Insomma, Barbara sta "svuotando" le casse di Mediaset.

Unico momento di rammarico: la fase conclusiva della “Ruota delle Meraviglie” della prima serata, quando il gioco si è complicato per la presenza di due nomi insidiosi – Monet e Battisti – che l’hanno portata a un passo dalla soluzione finale. Nonostante ciò, ad ora, un percorso assolutamente memorabile.

