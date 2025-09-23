Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, baci, coccole e lacrime: il telequiz è sentimento

Viva le emozioni, viva i sentimenti. Ricordate i quiz di una volta? I Signor No, il rigido protocollo, la freddezza di una partita a scacchi e quella atmosfera da aula da tribunale? Tutto dimenticato, tutto superato. Oggi “vince il cuore”. E domenica sera i due grandi rivali dell'access prime time, La ruota della fortuna e Affari tuoi, lo hanno dimostrato. Su Canale 5 piange Samira Lui, che addirittura singhiozza: «Sono felicissima, è un’immagine stupenda».
E si asciuga gli occhi pure Gerry Scotti. Non si vive di solo share e ascolti (che tuttavia, aiutano). E neppure di soldi vinti. In studio si celebra il trionfo del giovane Fabio, capace di vincere alla conclusiva Ruota delle meraviglie, rispondendo correttamente a due domande su tre, e incassando la cifra tonda tonda di 100mila euro. Niente da fare per il campione in carica Morgan da Mogliano Veneto (che sabato sera si era a sua volta portato a casa 34mila euro) e l’altra sfidante, Carolina studentessa da Parabiago. Scotti prima accoglie il 33enne romano con affetto: «Fabio è ricercatore universitario e docente in astrofisica. Di un certo livello, sono ammirato dai tuoi studi. Cosa state cercando di scoprire che già non conosciamo?», domanda a bruciapelo. «Stiamo studiando un segnale all'origine dell’universo», risponde il futuro campione con Gerry che sgancia la battuta tra le risate del pubblico in sala: «Sì sì sì, pare che sia proprio vicino a Pavia, a Miradolo Terme». Quindi, qualche decina di minuti dopo, il tripudio: Samira si scioglie mentre la regia di Mediaset inquadra il conduttore che tenta di ricomporsi mentre guarda con tenerezza infinita il concorrente far festa con papà.
In contemporanea su Rai 1, mentre Stefano De Martino si coccola il cagnolino mascotte Gennarino, Alessandro da Potenza detto Linguini si strapazza la fidanzata Marta. La partita? Non conta granché, perché da casa sui social sono tutti conquistati dall'amore che la coppietta sprizza da tutti i pori. «Oddio lui sbaciucchia e tocca troppo in pubblico, che imbarazzo», scrive un telespettatore. «Linguini è un personaggio, troppo simpatico», «Stasera non ne usciamo vivi! Mi fa morire quest’uomo!», «La fidanzata ha un po’ lo sguardo che mi ricorda Bronte della serie You». Qualcuno storce il naso: «Io l’avrei già lasciato uno che mi chiama “fiore di malva”». Per la cronaca, Linguini e Marta se ne vanno con 25mila euro (e potevano essere 50mila) ma stavolta c’è spazio solo per i buoni sentimenti. Almeno per una sera.