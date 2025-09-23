Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, baci, coccole e lacrime: il telequiz è sentimento

Viva le emozioni, viva i sentimenti. Ricordate i quiz di una volta? I Signor No, il rigido protocollo, la freddezza di una partita a scacchi e quella atmosfera da aula da tribunale? Tutto dimenticato, tutto superato. Oggi “vince il cuore”. E domenica sera i due grandi rivali dell'access prime time, La ruota della fortuna e Affari tuoi, lo hanno dimostrato. Su Canale 5 piange Samira Lui, che addirittura singhiozza: «Sono felicissima, è un’immagine stupenda».

E si asciuga gli occhi pure Gerry Scotti. Non si vive di solo share e ascolti (che tuttavia, aiutano). E neppure di soldi vinti. In studio si celebra il trionfo del giovane Fabio, capace di vincere alla conclusiva Ruota delle meraviglie, rispondendo correttamente a due domande su tre, e incassando la cifra tonda tonda di 100mila euro. Niente da fare per il campione in carica Morgan da Mogliano Veneto (che sabato sera si era a sua volta portato a casa 34mila euro) e l’altra sfidante, Carolina studentessa da Parabiago. Scotti prima accoglie il 33enne romano con affetto: «Fabio è ricercatore universitario e docente in astrofisica. Di un certo livello, sono ammirato dai tuoi studi. Cosa state cercando di scoprire che già non conosciamo?», domanda a bruciapelo. «Stiamo studiando un segnale all'origine dell’universo», risponde il futuro campione con Gerry che sgancia la battuta tra le risate del pubblico in sala: «Sì sì sì, pare che sia proprio vicino a Pavia, a Miradolo Terme». Quindi, qualche decina di minuti dopo, il tripudio: Samira si scioglie mentre la regia di Mediaset inquadra il conduttore che tenta di ricomporsi mentre guarda con tenerezza infinita il concorrente far festa con papà.