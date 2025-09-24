Affari Tuoi, maledizione-Molise: come si consuma il dramma di Alice

Libero logo
mercoledì 24 settembre 2025
Pacchi, dottore e... fortuna. O meglio, sfortuna. Si parla della puntata di Affari Tuoi andata in onda martedì 23 settembre rigorosamente e ovviamente su Rai 1, puntata che si è trasformata in una vera e propria corsa a ostacoli per Alice Pivotto, concorrente in rappresentanza del Veneto, accompagnata in studio e nella sua avventura nel regno di Stefano De Martino dal compagno Edoardo. Una coppia simpatica e affiatata, che ha subito conquistato il pubblico raccontando la loro storia familiare: Alice è mamma di quattro bambini – avuti da relazioni diverse – e il piccolo Lheo, l’ultimo arrivato, è il frutto dell’amore con Edoardo, presente accanto a lei per sostenerla nel gioco.

Nonostante l’entusiasmo e la determinazione, il percorso si è complicato sin dall’inizio. Dopo poche chiamate, i pacchi più ricchi sono stati eliminati: prima i 75mila e i 50mila euro, poi, con la prima offerta del Dottore già rifiutata, è toccato anche al fatidico pacco da 100mila. De Martino ha provato a incoraggiarli, ma il destino sembrava già segnato.

La svolta negativa arriva poco dopo: in rapida successione spariscono anche i 300mila e i 200mila euro, lasciando in gioco soltanto cifre modeste e un gruppo di pacchi blu. Alice ed Edoardo si ritrovano così a inseguire la speranza di una rimonta che, purtroppo, non arriverà mai. Il colpo finale lo dà l’apertura del pacco nero, che conteneva 15mila euro: l’ultima cifra davvero significativa.

Come da copione, De Martino ha offerto alla coppia la possibilità della Regione Fortunata, l’ultima chance per ribaltare l’esito della serata. A dare consigli sono intervenuti anche i due “suggeritori” di turno, Lupo e Thanat: il primo ha indicato la Basilicata, il secondo le Marche. Alice, però, ha puntato tutto su Lazio e Abruzzo. Il verdetto, amaro, è stato inappellabile: la regione vincente era il Molise. Insomma, tutto sbagliato. E si torna a casa senza il becco di un euro. Tutta "colpa" del Molise. Già, perché la coincidenza che si è registrata è stata di quelle notevoli: il Molise era infatti il pacco nero e anche la Regione fortunata...

