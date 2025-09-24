Libero logo
Reazione a catena, il complotto contro le Due più Una: "Hanno cambiato la parola"

di
mercoledì 24 settembre 2025
(Rai Play)

1' di lettura

Oggi, mercoledì 24 settembre, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. A inizio puntata il padrone di casa ha dato il bentornati ai Ribolliti, un trio formato da Laura, Samuele e Linda. I tre hanno spiegato ai telespettatori di essere meno emozionati rispetto a ieri. Le sfidanti, invece, sono le Due più Una. Si tratta di una squadra tutta la femminile formata da Eleonora, Sara e Barbara. Si chiamano così perché le prime due sono gemelle, mentre la terza è un'amica. 

Alla fine all'Ultima catena ci sono arrivate proprio le Due più Una. Le nuove campionesse avevano la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 26mila euro. Ma per riuscirci dovevano trovare una parola che quadrasse con "Morale" e "Sicurezza". Dopo un minuto di attenta discussione, le nuove campionesse si sono lanciate con "Codice". Ma non era la risposta esatta. La soluzione era: "Convinzione".

Intanto sui social tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Noooo! Ma come, convinzione? Per me, codice ci stava meglio. Ero convinta che avessero vinto", "Codice molto meglio. L'hanno cambiata. Mettiamo la busta chiusa?", "Ci vuole la busta con la soluzione scritta come all'eredità...", "Ultima parola un po’ 'rubata' visto che anche CODICE ci stava perfettamente. Autori, vedete di fare pace col cervello".

reazione a catena
pino insegno

