Reazione a catena, il complotto contro le Due più Una: "Hanno cambiato la parola"

Oggi, mercoledì 24 settembre, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. A inizio puntata il padrone di casa ha dato il bentornati ai Ribolliti, un trio formato da Laura, Samuele e Linda. I tre hanno spiegato ai telespettatori di essere meno emozionati rispetto a ieri. Le sfidanti, invece, sono le Due più Una. Si tratta di una squadra tutta la femminile formata da Eleonora, Sara e Barbara. Si chiamano così perché le prime due sono gemelle, mentre la terza è un'amica.

Alla fine all'Ultima catena ci sono arrivate proprio le Due più Una. Le nuove campionesse avevano la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 26mila euro. Ma per riuscirci dovevano trovare una parola che quadrasse con "Morale" e "Sicurezza". Dopo un minuto di attenta discussione, le nuove campionesse si sono lanciate con "Codice". Ma non era la risposta esatta. La soluzione era: "Convinzione".