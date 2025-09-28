La volta buona, parenti serpenti: gelo da Caterina Balivo

Parenti serpenti, era un amarissimo e assai riuscito film di Mario Monicelli. Non saremo a quei livelli, ma le confessioni di Jessica Morlacchi a La volta buona, su Rai 1, lasciano perlomeno interdetti. Nel salottino pomeridiano di Caterina Balivo si parla di ritocchi, ritocchini, stoccate e controstoccate familiari. La cantante, che poco più che bambina vinse nel 2001 il Festival di Sanremo insieme ai Gazosa, meteora pop rimasta nella memoria televisiva più che musicale, qualche tempo fa era finita nell'occhio del ciclone, suo malgrado, dopo essere stata palpata in diretta da Memo Remigi a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Superato non senza una certa sofferenza quello scandalo, la 38enne artista romana ricorda i suoi struggimenti giovanili per qualche veniale imperfezione fisica. «Oggi mi piaccio e sto bene con me stessa», premette, ma subito dopo il trionfo all’Ariston arrivarono i primi colpi di veleno.

«Avevo 13 anni quando un simpaticone mi ha chiamato “Nasona”. Da lì è iniziato tutto». La regia mostra le foto di ieri e di oggi a confronto: «Guarda che naso che c’avevo... », «Tu hai sempre detto “uguale a quello di mio padre”», sottolinea la Balivo. «Per strada uno mi disse “certo c’hai un bel naso, ammazza bel nasone”. Io non me lo scorderò mai: iniziarono tutti a scherzare e così è cominciato il mio complesso». Da qui la decisione, nel 2021, di operarsi. «Non è andata benissimo, ho fatto l’errore di affidarmi a una persona molto giovane». «Non era stata neanche colpa sua- prosegue -, l’avevo scelto forse anche per una questione di prezzo. Ora che ci sono passata capisco come mai ci sono medici che operano a certi prezzi».