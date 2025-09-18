La volta Buona, le punturine? Caterina Balivo sbrocca: "Adesso basta!"

Siamo a La volta buona, il programma di Rai 1, dove la conduttrice Caterina Balivo ha dedicato una parte consistente della puntata al tema della chirurgia estetica. In studio è intervenuta Paola Quattrini, che senza giri di parole ha ammesso di essersi sottoposta a ben tremila iniezioni nel corso della sua vita. “C’è stato un periodo della mia vita in cui sono stata molto cret***. Ero piuttosto bella, ma non mi piacevo. E quindi ho sempre cercato di rifarmi qualcosa", ha ammesso.
La discussione ha poi virato sulle sensazioni attuali dell’attrice: Quattrini ha spiegato di sentirsi oggi più soddisfatta del suo aspetto rispetto al passato. Interrogata sull’eventualità di tornare indietro e rivolgersi nuovamente al bisturi, la sua risposta è stata netta. “Assolutamente no, perchè è bella la diversità".
La confessione sulle iniezioni ha suscitato la reazione di Balivo, che in diretta ha reagito con esclamazione: “Adesso basta!”. Gli altri ospiti, incuriositi, hanno voluto sapere dove fossero state concentrate le punturine: l’attrice ha ammesso candidamente di averle fatte soprattutto sulle labbra. “Non mi piaceva la mia bocca. E allora ho cercato di gonfiarla".
Per aiutare il pubblico a confrontare il prima e il dopo, la conduttrice ha mandato in onda una clip che mostrava l’aspetto dell’attrice prima degli interventi. Terminato il filmato, Balivo ha domandato a Quattrini come avesse vissuto il processo di accettazione dell’invecchiamento. Prima che l’attrice potesse rispondere, è intervenuta la Cancellieri definendosi una persona “diversamente giovane”, scatenando un nuovo scambio di battute in studio.
La Balivo, visibilmente infastidita dall’atteggiamento di chi stigmatizza l’età, ha preso posizione in modo deciso, ricordando che invecchiare non è un disonore. “No, così no. Come ha detto Monica Bellucci ‘Basta, non è una vergogna invecchiare!’ E basta. Io non ne posso più. Non si può dire ad una persona che è ‘vecchia’ che subito si offende", ha concluso Caterina Balvio, parecchio stizzita.