La volta Buona, le punturine? Caterina Balivo sbrocca: "Adesso basta!"

Siamo a La volta buona, il programma di Rai 1, dove la conduttrice Caterina Balivo ha dedicato una parte consistente della puntata al tema della chirurgia estetica. In studio è intervenuta Paola Quattrini, che senza giri di parole ha ammesso di essersi sottoposta a ben tremila iniezioni nel corso della sua vita. “C’è stato un periodo della mia vita in cui sono stata molto cret***. Ero piuttosto bella, ma non mi piacevo. E quindi ho sempre cercato di rifarmi qualcosa", ha ammesso.

La discussione ha poi virato sulle sensazioni attuali dell’attrice: Quattrini ha spiegato di sentirsi oggi più soddisfatta del suo aspetto rispetto al passato. Interrogata sull’eventualità di tornare indietro e rivolgersi nuovamente al bisturi, la sua risposta è stata netta. “Assolutamente no, perchè è bella la diversità".

La confessione sulle iniezioni ha suscitato la reazione di Balivo, che in diretta ha reagito con esclamazione: “Adesso basta!”. Gli altri ospiti, incuriositi, hanno voluto sapere dove fossero state concentrate le punturine: l’attrice ha ammesso candidamente di averle fatte soprattutto sulle labbra. “Non mi piaceva la mia bocca. E allora ho cercato di gonfiarla".