Nove, anche Joe Bastianich "abbatte" Amadeus

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo

CHI SALE (Foodish - Tv8)

La tv è un po’ una parabola di come può evolvere la vita professionale, da quando si è primi attori nel mondo dello spettacolo alle battute d’arresto.

Il percorso di un grande professionista come Amadeus può insegnare qualcosa: è uscito dalla Rai trionfante dopo cinque Festival di Sanremo condotti con ascolti record, passa al canale Nove ma le cose non vanno per il verso giusto con risultati deludenti sia per il game show “Chissà chi è” sia per il ritorno de “La Corrida” in prime time.

E anche con “The Cage-Prendi e scappa” in onda da giugno nell’access prime time la situazione non è migliorata. Il segnale arriva dalla sfida diretta con “Foodish” su Tv8 che, da quando è ripartito l’8 settembre, è quasi sempre stato superiore al format di Amadeus sul Nove.