Ballando con le Stelle, crollo-Martina Colombari: "Non sono capace. Da 50 anni..."

Ieri sera, sabato 27 settembre, ha preso il via su Rai 1 la nuova edizione di Ballando con le Stelle, lo storico show condotto da Milly Carlucci, una garanzia in termini di ascolti. Tra i protagonisti più attesi c’era Martina Colombari, che ha fatto il suo debutto sulla pista di ballo insieme al maestro Luca Favilla. L’ex Miss Italia ha conquistato il pubblico con eleganza e determinazione, ma anche con un momento di sincera fragilità che ha rivelato lati più intimi del suo carattere.
Prima dell’esibizione, però, Martina si è raccontata in un filmato introduttivo, ripercorrendo alcune tappe fondamentali della sua carriera e spiegando perché ha scelto di partecipare al programma. “Sono qui perché voglio provare a non essere sempre perfetta. Voglio leggerezza. È da cinquant’anni che sono così...”, si è messa a nudo.
Il suo compagno di ballo, Luca Favilla, ha colto subito la forza e la disciplina che caratterizzano la Colombari, pur augurandosi di vederla più spontanea: "Vedo una persona forte, tosta e determinata. Spero si sciolga un po’".
La stessa Martina, con la sincerità che la contraddistingue, ha ammesso di convivere da sempre con un forte senso di controllo: "Io stabilisco tutto, cerco la perfezione da cinquant’anni". Poi ha aggiunto con una punta di malinconia: "Voglio vivere l’imprevisto. Mi hanno catapultato a Milano da giovanissima per calcare le passerelle e mi sono dovuta inquadrare subito per non perdermi e ora non sono capace di perdermi", ha concluso la Colombari. Insomma, da Ballando si aspetta moltissimo...