Garlasco, rissa Giletti-Lovati: "E allora mandami la Guardia di Finanza"

In studio ecco allora che si discute dei 43mila euro che le zie di Sempio, Ivana e Silvia Maria, hanno mandato ai genitori di quest’ultimo tra dicembre e giugno 2016/2017 e delll’appunto "Venditti Gip Archivia per 20/30 euro". "Gli altri avvocati (erano in tre a seguire Sempio, non solo Lovati, ndr) - esordisce il conduttore di Rai 3 - hanno detto che non hanno mai preso soldi. O li ha presi tutti lei , Lovati… ora sono tutti Santi! Come mi risponde? E poi non le faccio più niente".

Immediata la reazione del legale: "Ma voi state facendo un’inchiesta per stabilire se c’è stata una corruzione in atti giudiziari o fate un’inchiesta fiscale sulle mie entrate o uscite? Perché così finiamo subito, non ho niente da dire. Mandatemi la guardia di finanza e io risponderò a loro! Non sono tenuto a dirvi che fine abbiano fatto quei soldi. Vi dico solo che ho tre faldoni di documenti che peseranno 3/5 kg, ho svolto la mia attività professionale in modo puntuale e proficuo…". Ma Giletti lo interrompe: "Si parla di una corruzione in atti di ufficio di un Procuratore per questi 40mila euro!". E Lovati: "Allora mi ponga la domanda in altro modo, non chiedendomi dove ho messo via i soldi". Insomma, tra Giletti e Lovati è alta tensione.