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Grazia a Nicole Minetti, il mistero dell'asse tra "Fatto Quotidiano" e Rai

domenica 12 aprile 2026
Grazia a Nicole Minetti, il mistero dell'asse tra "Fatto Quotidiano" e Rai

1' di lettura

«Mi Manda RaiTre», si legge sulla pagina Facebook del programma, «ha scoperto che Minetti, l’ex igienista dentale e consigliera regionale lombarda, condannata in via definitiva a 1 anno e 1 mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell’ambito del processo “Ruby bis” (le cosiddette cene eleganti), è stata graziata dal Presidente della Repubblica. Questa mattina (ieri, ndr) l’anticipazione (alle 8:30 circa) su #mimandaraitre e sul @ilfattoquotidianoit, domani l’intera inchiesta di @florianabulfon durante la puntata di Mi Manda RaiTre». Insomma, pare di capire che ci sia una specie di joint venture tra la Rai e il Fatto quotidiano, tanto che le aperture del giornale diretto da Marco Travaglio vengono rilanciate dai canali social di viale Mazzini. È così? E, nel caso, chi l’ha decisa? La direzione approfondimento ne era a conoscenza e l’ha approvata? O, semplicemente, non è stata interpellata?

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