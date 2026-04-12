Grazia a Nicole Minetti, il mistero dell'asse tra "Fatto Quotidiano" e Rai

«Mi Manda RaiTre», si legge sulla pagina Facebook del programma, «ha scoperto che Minetti, l’ex igienista dentale e consigliera regionale lombarda, condannata in via definitiva a 1 anno e 1 mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell’ambito del processo “Ruby bis” (le cosiddette cene eleganti), è stata graziata dal Presidente della Repubblica. Questa mattina (ieri, ndr) l’anticipazione (alle 8:30 circa) su #mimandaraitre e sul @ilfattoquotidianoit, domani l’intera inchiesta di @florianabulfon durante la puntata di Mi Manda RaiTre». Insomma, pare di capire che ci sia una specie di joint venture tra la Rai e il Fatto quotidiano, tanto che le aperture del giornale diretto da Marco Travaglio vengono rilanciate dai canali social di viale Mazzini. È così? E, nel caso, chi l’ha decisa? La direzione approfondimento ne era a conoscenza e l’ha approvata? O, semplicemente, non è stata interpellata?