DiMartedì, rissa Luttwak-Cacciari: "L'aritmetica!", "Bene bene..."

Flotilla e questione palestinese non possono che essere i temi al centro del tavolo di DiMartedì, il talk di attualità e approfondimento di La7, condotto da Giovanni Floris ogni martedì sera. E stavolta il botta e risposta croccante è quello tra Edward Luttwak, politologo, economista e stratega militare statunitense e Massimo Cacciari, filosofo, accademico ed ex-sindaco di Venezia. Il primo sposa la causa israeliana, il secondo quella palestinese.

Luttwak sull’appartenenza degli arabi della Striscia di Gaza, che dovrebbero annettersi all’Egitto: “Intanto l'aritmetica: ci sono più di 7 milioni di abitanti di Israele che sono ebrei, ci sono 2,5 milioni di abitanti che sono cittadini israeliani e che durante questa intera guerra non hanno fatto una sola protesta, perché hanno tutti i loro diritti e sono gli arabi più avanzati del mondo arabo, i più educati e i più avanzati. Poi ci sono gli arabi in Cisgiordania e poi Gaza. Gaza è una zona che dovrebbe andare sotto controllo egiziano com'è sempre stato, loro vivono come cittadini egiziani, l'Egitto è molto grande ha oltre 200 milioni di abitanti”, rimarca il politologo.