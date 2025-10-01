Libero logo
L'aria che tira, Speranzon lo inchioda e Bonelli va in tilt: lascia il collegamento

di Caterina Spinellimercoledì 1 ottobre 2025
L'aria che tira, Speranzon lo inchioda e Bonelli va in tilt: lascia il collegamento

(La7)

2' di lettura

Guai mettere la sinistra di fronte alla realtà dei fatti. La riprova? La reazione di Angelo Bonelli alla discussione con Raffaele Speranzon. Il botta e risposta avviene a L'Aria Che Tira, dove David Parenzo introduce uno dei temi del giorno: l'approvazione di Giorgia Meloni al piano per la pace stilato dagli Stati Uniti per Gaza. Qui prende subito la parola il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra italiana che premette: "Io ritengono che qualunque cosa che porti a un cessate il fuoco e che possa risparmiare vite umane, è un qualcosa che vada sostenuto. Dopodiché i 20 punti vadano ampiamente analizzati. Penso ad esempio che manca il ruolo dell'Onu. Manca anche un aspetto che riguarda i danni di guerra di distruzione che Israele ha fatto a Gaza. Chi paga tutto ciò?".

E ancora: "Terza questione: manca il piano di ritiro di Israele dai territori occupati". Ecco allora che Bonelli tira in ballo Giorgia Meloni: "Voglio dire al premier che parlando in comizio lei è molto brava, ma deve dire agli italiani qualcosa sulle sanzioni di chi ha violato sistematicamente il diritto internazionale".

L'aria che tira, Scuderi di Avs spianata sulla Flotilla: "E la Polonia?"

Droni e fuochi d’artificio in studio a L’aria che tira, su La7. In collegamento da Augusta, in attesa di sal...

A quel punto, dopo aver atteso in rigoroso silenzio, a dire la sua ci pensa il senatore di Fratelli d'Italia. Interpellato dal conduttore di La7, Speranzon incalza il deputato di Avs: "Stiamo attendendo il piano Bonelli per la pace". "Sì, però... Parenzo, cerchiamo di essere seri. Cerchi di essere serio - dice rivolgendosi a Speranzon -, siamo alle comiche. La vuole buttare alla trattoria...Io ho parlato seriamente". "Certo e io l'ho ascoltata - risponde immediatamente l'esponente di FdI -. Sono serissimo...". Ma Speranzon non fa nemmeno in tempo a parlare che Bonelli abbandona il collegamento. "Va beh, allora vi saluto... Ciao Parenzo". Inutili i tentativi del conduttore di trattenere il suo ospite. "Io l'ho lasciato parlare, lui invece mi ha interrotto e ora se ne va", non può far altro che constatare Speranzon.

Qui il video dello scontro Bonelli-Speranzon a L'Aria Che Tira

tag
raffaele speranzon
l'aria che tira
angelo bonelli
giorgia meloni

