L'aria che tira, Speranzon lo inchioda e Bonelli va in tilt: lascia il collegamento

Guai mettere la sinistra di fronte alla realtà dei fatti. La riprova? La reazione di Angelo Bonelli alla discussione con Raffaele Speranzon. Il botta e risposta avviene a L'Aria Che Tira, dove David Parenzo introduce uno dei temi del giorno: l'approvazione di Giorgia Meloni al piano per la pace stilato dagli Stati Uniti per Gaza. Qui prende subito la parola il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra italiana che premette: "Io ritengono che qualunque cosa che porti a un cessate il fuoco e che possa risparmiare vite umane, è un qualcosa che vada sostenuto. Dopodiché i 20 punti vadano ampiamente analizzati. Penso ad esempio che manca il ruolo dell'Onu. Manca anche un aspetto che riguarda i danni di guerra di distruzione che Israele ha fatto a Gaza. Chi paga tutto ciò?".
E ancora: "Terza questione: manca il piano di ritiro di Israele dai territori occupati". Ecco allora che Bonelli tira in ballo Giorgia Meloni: "Voglio dire al premier che parlando in comizio lei è molto brava, ma deve dire agli italiani qualcosa sulle sanzioni di chi ha violato sistematicamente il diritto internazionale".
A quel punto, dopo aver atteso in rigoroso silenzio, a dire la sua ci pensa il senatore di Fratelli d'Italia. Interpellato dal conduttore di La7, Speranzon incalza il deputato di Avs: "Stiamo attendendo il piano Bonelli per la pace". "Sì, però... Parenzo, cerchiamo di essere seri. Cerchi di essere serio - dice rivolgendosi a Speranzon -, siamo alle comiche. La vuole buttare alla trattoria...Io ho parlato seriamente". "Certo e io l'ho ascoltata - risponde immediatamente l'esponente di FdI -. Sono serissimo...". Ma Speranzon non fa nemmeno in tempo a parlare che Bonelli abbandona il collegamento. "Va beh, allora vi saluto... Ciao Parenzo". Inutili i tentativi del conduttore di trattenere il suo ospite. "Io l'ho lasciato parlare, lui invece mi ha interrotto e ora se ne va", non può far altro che constatare Speranzon.
Qui il video dello scontro Bonelli-Speranzon a L'Aria Che Tira