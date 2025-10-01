L'aria che tira, Speranzon lo inchioda e Bonelli va in tilt: lascia il collegamento

Guai mettere la sinistra di fronte alla realtà dei fatti. La riprova? La reazione di Angelo Bonelli alla discussione con Raffaele Speranzon. Il botta e risposta avviene a L'Aria Che Tira, dove David Parenzo introduce uno dei temi del giorno: l'approvazione di Giorgia Meloni al piano per la pace stilato dagli Stati Uniti per Gaza. Qui prende subito la parola il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra italiana che premette: "Io ritengono che qualunque cosa che porti a un cessate il fuoco e che possa risparmiare vite umane, è un qualcosa che vada sostenuto. Dopodiché i 20 punti vadano ampiamente analizzati. Penso ad esempio che manca il ruolo dell'Onu. Manca anche un aspetto che riguarda i danni di guerra di distruzione che Israele ha fatto a Gaza. Chi paga tutto ciò?".

E ancora: "Terza questione: manca il piano di ritiro di Israele dai territori occupati". Ecco allora che Bonelli tira in ballo Giorgia Meloni: "Voglio dire al premier che parlando in comizio lei è molto brava, ma deve dire agli italiani qualcosa sulle sanzioni di chi ha violato sistematicamente il diritto internazionale".