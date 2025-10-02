Affari tuoi, "Veggente o pollo?": Giuseppe, caos sui titoli di coda

"Pollo". E giù altri insulti sui social per il povero Giuseppe. Non è un concorrente qualunque, quello al centro dello studio di Affari tuoi, ma uno di pacchisti più amati di questa edizione del quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Agricoltore da Montalto di Castro, accompagnato dalla figlia, è noto come "Il Veggente" perché quando era dietro le scatole ha sempre regalato ai colleghi concorrenti delle profezie talmente precise da risultare a detta di molti fan addirittura inquietanti.

De Martino stesso presenta la partita come "la "battaglia finale tra il Veggente e il Dottore". E alla fine per il concorrente laziale arriva una dolce sconfitta: accetta l'assegno da 50mila euro, si ritrova con due pacchi finali da 75mila e 200mila euro e scopre, ahilui, di aver avuto in mano proprio il bottino pesante. Una punta di amarezza, dunque, sui titoli di coda. Scanditi su X dalle bordate dei telespettatori.

"Ecco qui... cosa avevo detto???? Può ringraziare la figlia per questa min***ta... Non smetterò mai di dire che i parenti andrebbero tolti... Di solito pensano a quanti soldi toccano a loro", "Che partita da c***ne, per non fare un tiro", "E questo veggente ha detto che aveva animo da giocatore? Solo avarizia e ingordigia", "Come mi hai delusa veggente mannaggia a te", "Veggente un po' scrauso", "Ne comprava tre di trattori. Felici comunque che sia andato via con una grossa cifra, ciao Veggente", "Ma v***gul certa gente non sa proprio giocare".