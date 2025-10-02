Libero logo
Reazione a catena, il grave sospetto sugli Arenati: "Erano fatte apposta"

di
giovedì 2 ottobre 2025
(Rai Play)

1' di lettura

Oggi, giovedì 2 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Reazione a catena, il game show di Rai 1 condotto da Pino Insegno. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato il bentornati ai Cima di Rapa, il trio di campioni formato da Domenico, Francesca e Daniele. A sfidarli però ci sono gli Arenati, una squadra tutta al maschile composta da Tommaso, Francesco e Riccardo. Loro vengono da Verona e si chiamano così proprio perché si sono "arenati nella città di Verona". 

Ma alla fine gli unici che sono riusciti ad arrivare all'Ultima catena sono stati proprio gli Arenati. I nuovi campioni si sono presentati all'ultima manche con la possibilità di portarsi a casa la bellezza di 62mila euro. Un bottino da capogiro. Ma per riuscirci dovevano trovare una parola che quadrasse con "Bianco" e "Metà". Dopo un minuto di attenta discussione, gli Arenati si sono buttati con: "Semplice". Ma non erano molto convinti. E infatti la soluzione era: "Semestre".

Vincono ancora, i Cima di Rapa, confermandosi campioni fortunati e bravi di Reazione a catena, il quiz show del preseral...

Intanto sui social, tantissimi telespettatori si sono fiondati su X per commentare insieme la puntata: "Alla fine oggi la catena e la parola finale erano fatte apposta per vincere l'intero montepremi senza dimezzamenti", "Bene indovinato! Con i ricordi scolastici di metà semestre, buona serata a tutti!!!", "Che peccato con un bel montepremi così e ci si poteva arrivare!", "Semestre bianco gli ultimi sei mesi del mandato del presidente della Repubblica".

"Abbiamo pensato aggiungere le castagne al fuoco: revocategli immediatamente la vittoria". Bufera su Reazione ...

tag
reazione a catena
pino insegno

