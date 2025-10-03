Reazione a catena, "con quei penosi": Cima di Rapa, insulti nel finale

Nuova puntata, vecchi campioni e vecchie polemiche a Reazione a catena, il quiz show del preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno. Vincono ancora i Cima di Rapa, ragazzi-prodigio dalla Puglia che però non hanno mai conquistato davvero il pubblico a casa, nonostante gli oltre 30mila euro vinti fino a qui. O forse, viene da pensare, proprio per questo motivo...

Battuti gli Arenati, trio tutto al maschile provenienti da Verona (da qui il sapido gioco di parole), Domenico, Francesca e Daniele approdano all'Ultima catena con un montepremi potenziale di 124mila euro e complice un clamoroso quasi-filotto, arrivano alle ultime due parole indizio con 62mila euro. Roba da record. "Bianco" e "Metà" sono le chiavi per arrivare alla soluzione, che è "Semestre". Niente da fare: i ragazzi questa volta non l'azzeccano. E si scatena un delirio di critiche e sfottò da parte di chi segue la trasmissione in tempo reale e la commenta sui social.

"Con quegli avversari penosi oltre ad una catena facile non meritavano di vincere quella cifra", "Alla fine oggi la catena e la parola finale erano fatte apposta per vincere l'intero montepremi senza dimezzamenti", "Che peccato con un bel montepremi così e ci si poteva arrivare!", "Mai sentito il semestre bianco del presidente della repubblica?", "Semestre bianco gli ultimi sei mesi del mandato del presidente della Repubblica". Deluso chi si augurava un altro finale: "Evvai, 124.000, speriamo che vincano! Non gliele fate troppo difficili come vostro solito quando il montepremi è alto!".