Affari tuoi, Francesca e la "vincita immorale"

"Solo a me sembrano vincite un po immorali? 300.000, 200.000 euro in una serata...". Ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino giovedì è stata la sera del trionfo. Totale e con pochi precedenti: Francesca Atorino, 37 anni, infermiera di Praia a Mare in provincia di Cosenza, si porta a casa il bottino pieno di 300mila euro al termine di quella che con ogni probabilità è stata la puntata più fortunata nella storia della trasmissione.

La ragazza calabrese, accompagnata in studio dal fidanzato Pino, arriva al momento clou con ben cinque pacchi rossi, pesantissimi. Il Dottore strada facendo la tenta in ogni modo, offrendo via via 30.000, 35.000, addirittura 75.000 euro. La concorrente però tiene duro, decisa a giocarsela fino in fondo con il suo pacco numero 4, scambiato con l'iniziale numero 6. Si arriva così con gli ultimi due pacchi da scavicchiare, quello da 100mila euro e quello da 300mila euro. Comunque vada sarà un successo, si dice in questi casi. Ma quando il trionfo è davvero completo e la coppietta si porta a casa il montepremi massimo, in studio si scatena il delirio.

E anche a casa, sui social, dove i telespettatori si scatenano: "Finalmente una che gioca e non accetta con ancora 5 rossi", "Ma che fanno a gara con La Ruota della fortuna per chi fa vincere più soldi?! Che programmi deludenti e pensare che dovrebbero portare solo un po’ di svago nelle cene delle famiglie italiane", "Che coraggio, che cuore. 300 mila euro meritati", "Il Dottore stasera ha perso la partita. Francesca ha vinto con l’istinto", "Quando rifiuti 75k e trovi 300k: Francesca versione poker face".