Libero logo
Flotilla
BeatriceVenezi
Garlasco

Affari tuoi, Francesca e la "vincita immorale"

di
Libero logo
venerdì 3 ottobre 2025
Affari tuoi, Francesca e la "vincita immorale"

(Raiplay Affari tuoi)

2' di lettura

"Solo a me sembrano vincite un po immorali? 300.000, 200.000 euro in una serata...". Ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino giovedì è stata la sera del trionfo. Totale e con pochi precedenti: Francesca Atorino, 37 anni, infermiera di Praia a Mare in provincia di Cosenza, si porta a casa il bottino pieno di 300mila euro al termine di quella che con ogni probabilità è stata la puntata più fortunata nella storia della trasmissione.

La ragazza calabrese, accompagnata in studio dal fidanzato Pino, arriva al momento clou con ben cinque pacchi rossi, pesantissimi. Il Dottore strada facendo la tenta in ogni modo, offrendo via via 30.000, 35.000, addirittura 75.000 euro. La concorrente però tiene duro, decisa a giocarsela fino in fondo con il suo pacco numero 4, scambiato con l'iniziale numero 6. Si arriva così con gli ultimi due pacchi da scavicchiare, quello da 100mila euro e quello da 300mila euro. Comunque vada sarà un successo, si dice in questi casi. Ma quando il trionfo è davvero completo e la coppietta si porta a casa il montepremi massimo, in studio si scatena il delirio.

E anche a casa, sui social, dove i telespettatori si scatenano: "Finalmente una che gioca e non accetta con ancora 5 rossi", "Ma che fanno a gara con La Ruota della fortuna per chi fa vincere più soldi?! Che programmi deludenti e pensare che dovrebbero portare solo un po’ di svago nelle cene delle famiglie italiane", "Che coraggio, che cuore. 300 mila euro meritati", "Il Dottore stasera ha perso la partita. Francesca ha vinto con l’istinto", "Quando rifiuti 75k e trovi 300k: Francesca versione poker face". 

Clamoroso Affari Tuoi, novità clamorosa per Stefano De Martino: cosa cambia in studio

Nel mirino Affari tuoi, "Veggente o pollo?": Giuseppe, caos sui titoli di coda

Valanga d'insulti Affari tuoi, il Veggente fregato: "Grazie alla figlia per questa min***ta"

tag
affari tuoi francesca
affari tuoi
stefano de martino

Clamoroso Affari Tuoi, novità clamorosa per Stefano De Martino: cosa cambia in studio

Nel mirino Affari tuoi, "Veggente o pollo?": Giuseppe, caos sui titoli di coda

Valanga d'insulti Affari tuoi, il Veggente fregato: "Grazie alla figlia per questa min***ta"

ti potrebbero interessare

523x285

Affari Tuoi, novità clamorosa per Stefano De Martino: cosa cambia in studio

Redazione
732x308

Affari tuoi, "Veggente o pollo?": Giuseppe, caos sui titoli di coda

Redazione
454x257

Affari tuoi, il Veggente fregato: "Grazie alla figlia per questa min***ta"

Redazione
1024x555

Affari Tuoi, Stefania nella bufera dopo la puntata: "Che piangi"

Redazione