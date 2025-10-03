Libero logo
venerdì 3 ottobre 2025
Affari Tuoi, De Martino festeggia in studio: ecco come

Puntata speciale per Stefano De Martino ad Affari Tuoi su Rai 1: il conduttore ha festeggiato in studio il suo compleanno. Compie 36 anni. Per l'occasione è arrivato Herbert Ballerina a consegnargli una torta. "Vuoi la torta o il regalo?", gli hanno chiesto. Lui ha scelto la torta e ha spento le candeline. E la sua scelta è stata giusta. Anche perché il regalo è stato un po' deludente. Si trattava di uno scopettino per la polvere: "È multi-uso". 

Solo dopo questo siparietto, è cominciata la partita: il pacchista della serata era Angelo da Sassari, dunque rappresentante della Sardegna, di professione artigiano edile. La sua prima puntata ad Affari Tuoi è stata lo scorso 10 settembre. Angelo Russo - questo il suo cognome - ha una figlia avuta dalla compagna Giulia. I due stanno insieme da sette anni e lei lavora in un asilo nido come educatrice. La coppia ha giocato con il pacco numero 3. A un passo dalla fine, il concorrente è rimasto con 0 euro da una parte e 50mila e 300mila dall'altra. 

