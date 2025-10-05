Libero logo
Montanari fuori controllo: attacco a Meloni e Crosetto

di Ignazio Stagnodomenica 5 ottobre 2025
Tommaso Montanari torna ad attaccare la premier Giorgia Meloni e lo fa dal salottino di Massimo Gramellini su La7. A "In altre parole", l'attacco del rettore dell'università per stranieri di Siena è veemente e sfiora l'insulto. Infatti indica la premier come "complice di genocidio":  “complice di un governo che partecipa a un genocidio, altro che San Francesco”. Lo storico sottolinea come il comportamento della premier sia lontano dagli insegnamenti del santo, noto per il suo viaggio in pace dal sultano.

Poi continua a farneticare parlando anche di San Francesco accusando, udite, udite, Meloni di usare simboli religiosi per fini politici. Finito qui? No. Ne ha anche per Crosetto. Evidentemente non ha digerito la risposta chiara del ministro delle Difesa a Pizza Pulita in cui ha sconfessato Montanari che aveva parlato di "ringraziamenti di Crosetto vero Israele". Torna sulla chiamata in diretta del ministro durante il programma di Formigli e tuona: "Ha una strana idea di democrazia, prima non vuol venire e poi chiama in diretta".

Altra falsità messa a segno? Montanari appare piuttosto nervoso, soprattutto quando deve attaccare gli esponenti del governo o del centrodestra. Un tempo non perdeva la calma, ora appare più irruento. Forse rosica per i sondaggi su Fdi? Ah saperlo...

