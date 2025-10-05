Montanari fuori controllo: attacco a Meloni e Crosetto

Tommaso Montanari torna ad attaccare la premier Giorgia Meloni e lo fa dal salottino di Massimo Gramellini su La7. A "In altre parole", l'attacco del rettore dell'università per stranieri di Siena è veemente e sfiora l'insulto. Infatti indica la premier come "complice di genocidio": “complice di un governo che partecipa a un genocidio, altro che San Francesco”. Lo storico sottolinea come il comportamento della premier sia lontano dagli insegnamenti del santo, noto per il suo viaggio in pace dal sultano.

Poi continua a farneticare parlando anche di San Francesco accusando, udite, udite, Meloni di usare simboli religiosi per fini politici. Finito qui? No. Ne ha anche per Crosetto. Evidentemente non ha digerito la risposta chiara del ministro delle Difesa a Pizza Pulita in cui ha sconfessato Montanari che aveva parlato di "ringraziamenti di Crosetto vero Israele". Torna sulla chiamata in diretta del ministro durante il programma di Formigli e tuona: "Ha una strana idea di democrazia, prima non vuol venire e poi chiama in diretta".